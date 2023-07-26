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Четыре всадника Апокалипсиса, или Цифровая валюта как новая проблема человечества

Четыре всадника Апокалипсиса, или Цифровая валюта как новая проблема человечества

Одна из проблем, которая ожидает человечество – цифровая валюта, сказала политолог, профессор Лали Морошкина во время интервью в Мультимедийном пресс-центре... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T22:11+0400

2023-07-26T22:11+0400

2023-07-26T22:36+0400

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По словам Морошкиной, все идет по глобальному плану: сначала была пандемия, которая должна была сломить дух людей, потом, по прогнозам политологов, последовал военный конфликт."После такой суматохи обязательно должна быть война. Потому что люди начнут понимать, что зря нервничали, что зря пичкали себя "жижей", что над ними висела эта якобы угроза, а реально все гриппом просто болели. Понятно было, что все потом надо отретушировать и война все спишет. Началась война, что будет дальше? Это как четыре всадника Апокалипсиса. Следующим будет голод", – утверждает Морошкина.Политолог считает, что сейчас идет уничтожение пшеницы и называет это частью глобального плана."А что такое цифровая валюта? Это где-то существует искусственный интеллект, который полностью распоряжается твоим кошельком. Мы до такого маразма можем дойти, что ничего в руках держать не будем. Самое страшное, что у нас у всех заложены дома под бизнес, заложен бизнес под бизнес, то есть все мы заложены в банках. А банк всегда первым исполняет всю эту "канитель". В один прекрасный день нам могут сказать: простите, ваш домик перешел к нам, потому что вы по социальной шкале не вели себя так, как нам бы этого хотелось", – приводит пример политолог.Морошкина отмечает, что в мире идет процесс роботизации всего и вся. К примеру, во Франции уже много магазинов, где не нужны кассиры, а людей "утилизируют". Занимаются этими процессами не президенты стран, а группа богатых и состоятельных людей, которые главенствуют в мире, говорит Морошкина."Понятное дело, что миллиардное население никому не нужно. Это все идет на сокращение наших людей. Для кого-то это просто материал для утилизации, а для меня это наши братья и сестры, наши люди, не имеет значения, какой они национальности, конфессии и даже сексуальной ориентации. Для меня все люди нормальные, они ходят под Богом. Поэтому у нас должно быть право выбора – жить как мы хотим, а не как будет распоряжаться кто-то наверху, связанный с роботами", – говорит Морошкина.

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