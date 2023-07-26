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Достопримечательности Тбилиси: парк Мзиури, место отдыха и развлечений – фото
Достопримечательности Тбилиси: парк Мзиури, место отдыха и развлечений – фото
Парк и детский городок Мзиури находится на проспекте Ильи Чавчавадзе в центре Тбилиси. Это одно из самых популярных мест отдыха в столице Грузии. 26.07.2023, Sputnik Грузия
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На территории парка Мзиури есть множество пешеходных троп, пруд, детские и спортивные площадки, кафе и образовательный центр.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, парк "мзиури", туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, парк "мзиури", туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото

Достопримечательности Тбилиси: парк Мзиури, место отдыха и развлечений – фото

13:31 26.07.2023 (обновлено: 13:39 26.07.2023)
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Парк и детский городок Мзиури находится на проспекте Ильи Чавчавадзе в центре Тбилиси. Это одно из самых популярных мест отдыха в столице Грузии.
На территории парка Мзиури есть множество пешеходных троп, пруд, детские и спортивные площадки, кафе и образовательный центр.
© photo: Sputnik / Stringer

В свое время создать парк Мзиури предложил грузинский писатель Нодар Думбадзе.

В свое время создать парк Мзиури предложил грузинский писатель Нодар Думбадзе. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В свое время создать парк Мзиури предложил грузинский писатель Нодар Думбадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

В 1975 году Думбадзе в газете “Литературная Грузия” написал, что хорошо бы в долине реки Вере построить грузинский "Диснейленд".

В 1975 году Думбадзе в газете “Литературная Грузия” написал, что хорошо бы в долине реки Вере построить грузинский &quot;Диснейленд&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

В 1975 году Думбадзе в газете “Литературная Грузия” написал, что хорошо бы в долине реки Вере построить грузинский "Диснейленд".

© photo: Sputnik / Stringer

Над проектом парка работала целая группа архитекторов. Парк был открыт в 1982 году.

Над проектом парка работала целая группа архитекторов. Парк был открыт в 1982 году. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Над проектом парка работала целая группа архитекторов. Парк был открыт в 1982 году.

© photo: Sputnik / Stringer

Мзиури за эти годы в определенном смысле стал символом добра и волшебного мира.

Мзиури за эти годы в определенном смысле стал символом добра и волшебного мира. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мзиури за эти годы в определенном смысле стал символом добра и волшебного мира.

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня Мзиури – одно из самых особенных мест города, которое очень любят все тбилисцы

Сегодня Мзиури – одно из самых особенных мест города, которое очень любят все тбилисцы - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня Мзиури – одно из самых особенных мест города, которое очень любят все тбилисцы

© photo: Sputnik / Stringer

Мзиури – прекрасное место, где можно отдохнуть, расслабиться и провести день с семьей.

Мзиури – прекрасное место, где можно отдохнуть, расслабиться и провести день с семьей. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мзиури – прекрасное место, где можно отдохнуть, расслабиться и провести день с семьей.

© photo: Sputnik / Stringer

13 июня 2015 года в результате наводнения в долине реки Вере часть парка Мзиури оказалась разрушена. Но его восстановили, и он снова полон жизни. На фото – установленный в парке памятник бегемоту Беги, который выжил во время наводнения.

13 июня 2015 года в результате наводнения в долине реки Вере часть парка Мзиури оказалась разрушена. Но его восстановили, и он снова полон жизни. На фото – установленный в парке памятник бегемоту Беги, который выжил во время наводнения. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

13 июня 2015 года в результате наводнения в долине реки Вере часть парка Мзиури оказалась разрушена. Но его восстановили, и он снова полон жизни. На фото – установленный в парке памятник бегемоту Беги, который выжил во время наводнения.

© photo: Sputnik / Stringer

В Мзиури множество пешеходных троп, на которых нередко в уютной обстановке можно заметить влюбленные парочки.

В Мзиури множество пешеходных троп, на которых нередко в уютной обстановке можно заметить влюбленные парочки. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Мзиури множество пешеходных троп, на которых нередко в уютной обстановке можно заметить влюбленные парочки.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории Мзиури также есть красивый пруд.

На территории Мзиури также есть красивый пруд. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

На территории Мзиури также есть красивый пруд.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди приходят сюда, чтобы отпраздновать дни рождения и праздничные события под открытым небом. За такие столики денег не берут.

Люди приходят сюда, чтобы отпраздновать дни рождения и праздничные события под открытым небом. За такие столики денег не берут. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Люди приходят сюда, чтобы отпраздновать дни рождения и праздничные события под открытым небом. За такие столики денег не берут.

© photo: Sputnik / Stringer

Также в парке Мзиури несколько больших детских площадок, рассчитанных на разный возраст детей. Тут весело и малышам, и тинейджерам.

Также в парке Мзиури несколько больших детских площадок, рассчитанных на разный возраст детей. Тут весело и малышам, и тинейджерам. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Также в парке Мзиури несколько больших детских площадок, рассчитанных на разный возраст детей. Тут весело и малышам, и тинейджерам.

© photo: Sputnik / Stringer

А о страшных днях тбилисского наводнения всем посетителям парка напоминает памятник бегемоту Беги.

А о страшных днях тбилисского наводнения всем посетителям парка напоминает памятник бегемоту Беги. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

А о страшных днях тбилисского наводнения всем посетителям парка напоминает памятник бегемоту Беги.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории парка Мзиури очень уютно и красиво.

На территории парка Мзиури очень уютно и красиво. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

На территории парка Мзиури очень уютно и красиво.

© photo: Sputnik / Stringer

И даже как-то странно смотрится такое сочетание – цветущие деревья в парке в солнечный день и выглядывающие из-за них корпуса старых многоэтажек, как будто они наступают на Мзиури.

И даже как-то странно смотрится такое сочетание – цветущие деревья в парке в солнечный день и выглядывающие из-за них корпуса старых многоэтажек, как будто они наступают на Мзиури. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

И даже как-то странно смотрится такое сочетание – цветущие деревья в парке в солнечный день и выглядывающие из-за них корпуса старых многоэтажек, как будто они наступают на Мзиури.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя есть и такие дома, которые стоят практически у самого парка и даже имеют к нему выходы и дорожки и узкие заасфальтированные дороги для автомобилей.

Хотя есть и такие дома, которые стоят практически у самого парка и даже имеют к нему выходы и дорожки и узкие заасфальтированные дороги для автомобилей. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя есть и такие дома, которые стоят практически у самого парка и даже имеют к нему выходы и дорожки и узкие заасфальтированные дороги для автомобилей.

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