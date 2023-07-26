Достопримечательности Тбилиси: парк Мзиури, место отдыха и развлечений – фото
В свое время создать парк Мзиури предложил грузинский писатель Нодар Думбадзе.
В свое время создать парк Мзиури предложил грузинский писатель Нодар Думбадзе.
В 1975 году Думбадзе в газете “Литературная Грузия” написал, что хорошо бы в долине реки Вере построить грузинский "Диснейленд".
В 1975 году Думбадзе в газете “Литературная Грузия” написал, что хорошо бы в долине реки Вере построить грузинский "Диснейленд".
Над проектом парка работала целая группа архитекторов. Парк был открыт в 1982 году.
Над проектом парка работала целая группа архитекторов. Парк был открыт в 1982 году.
Мзиури за эти годы в определенном смысле стал символом добра и волшебного мира.
Мзиури за эти годы в определенном смысле стал символом добра и волшебного мира.
Сегодня Мзиури – одно из самых особенных мест города, которое очень любят все тбилисцы
Сегодня Мзиури – одно из самых особенных мест города, которое очень любят все тбилисцы
Мзиури – прекрасное место, где можно отдохнуть, расслабиться и провести день с семьей.
Мзиури – прекрасное место, где можно отдохнуть, расслабиться и провести день с семьей.
13 июня 2015 года в результате наводнения в долине реки Вере часть парка Мзиури оказалась разрушена. Но его восстановили, и он снова полон жизни. На фото – установленный в парке памятник бегемоту Беги, который выжил во время наводнения.
13 июня 2015 года в результате наводнения в долине реки Вере часть парка Мзиури оказалась разрушена. Но его восстановили, и он снова полон жизни. На фото – установленный в парке памятник бегемоту Беги, который выжил во время наводнения.
В Мзиури множество пешеходных троп, на которых нередко в уютной обстановке можно заметить влюбленные парочки.
В Мзиури множество пешеходных троп, на которых нередко в уютной обстановке можно заметить влюбленные парочки.
На территории Мзиури также есть красивый пруд.
На территории Мзиури также есть красивый пруд.
Люди приходят сюда, чтобы отпраздновать дни рождения и праздничные события под открытым небом. За такие столики денег не берут.
Люди приходят сюда, чтобы отпраздновать дни рождения и праздничные события под открытым небом. За такие столики денег не берут.
Также в парке Мзиури несколько больших детских площадок, рассчитанных на разный возраст детей. Тут весело и малышам, и тинейджерам.
Также в парке Мзиури несколько больших детских площадок, рассчитанных на разный возраст детей. Тут весело и малышам, и тинейджерам.
А о страшных днях тбилисского наводнения всем посетителям парка напоминает памятник бегемоту Беги.
А о страшных днях тбилисского наводнения всем посетителям парка напоминает памятник бегемоту Беги.
На территории парка Мзиури очень уютно и красиво.
На территории парка Мзиури очень уютно и красиво.
И даже как-то странно смотрится такое сочетание – цветущие деревья в парке в солнечный день и выглядывающие из-за них корпуса старых многоэтажек, как будто они наступают на Мзиури.
И даже как-то странно смотрится такое сочетание – цветущие деревья в парке в солнечный день и выглядывающие из-за них корпуса старых многоэтажек, как будто они наступают на Мзиури.
Хотя есть и такие дома, которые стоят практически у самого парка и даже имеют к нему выходы и дорожки и узкие заасфальтированные дороги для автомобилей.
Хотя есть и такие дома, которые стоят практически у самого парка и даже имеют к нему выходы и дорожки и узкие заасфальтированные дороги для автомобилей.