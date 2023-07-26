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Россия и Грузия сегодня: взгляд политолога на отношения двух стран – видео

Россия и Грузия сегодня: взгляд политолога на отношения двух стран – видео

Есть ли кризис в России и как живет население на фоне санкций, трудный год для Европы, и налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом рассказала... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T17:06+0400

2023-07-26T17:06+0400

2023-07-26T17:14+0400

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Лали Морошкина впервые за долгие годы побывала в России. Во время поездки она своими глазами увидела, как Россия и россияне живут "под гнетом западных санкций"."Оказалось, что на прилавках много грузинских продуктов. К сожалению, об этом никто не говорит в Грузии. Те бизнесмены, что наладили связи, что я только приветствую, не говорят об этом. Кладя деньги в карманы, потом финансируют оппозицию", – заявила Морошкина.Политолог отметила также и то, что прямые рейсы между Россией и Грузией, восстановленные в мае 2023 года, пользуются настолько большой популярностью, что билеты трудно достать.Что касается Европы, то она потеряла Россию как сильного партнера, говорит политолог. Это отразилось как на ценах, которые катастрофически выросли, так и на энергоносителях."Поэтому там не так комфортно, как было когда-то. Когда я в последний раз была в Париже, были проблемы с отоплением, охлаждением, водой. Все это действует на людей. Этот год был сложный. И последующий, думаю, будет не менее сложным. Мы знаем, что российский рынок самый выгодный. Они видят, что санкции обернулись против Европы", – сказала Лали Морошкина.

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