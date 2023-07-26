https://sputnik-georgia.ru/20230726/rossiyskiy-mid-obvinil-ssha-v-odobrenii-goneniy-kieva-na-upts-280350902.html

Российский МИД обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ

Российский МИД обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ

Америка не выступила с критикой разрушительной церковной политики Зеленского, отмечают в ведомстве 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T14:59+0400

2023-07-26T14:59+0400

2023-07-26T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Соединенные Штаты Америки дают понять, что одобряют действия Киева в связи с гонением на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), так как не осуждают их, заявили в МИД России.В ведомстве подчеркнули: проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками"."Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", – отметили в МИД РФ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обострение ситуации вокруг украины, в мире, политика, россия, сша, киев, украина, мид россии, оон