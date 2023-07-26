https://sputnik-georgia.ru/20230726/zmei---fotomodeli-ili-chto-proiskhodit-v-gruzii-280350796.html
Змеи – фотомодели, или что происходит в Грузии
Змеи – фотомодели, или что происходит в Грузии
После того, как в грузинском сегменте соцсети все чаще стали появляться фото змей, которые встречались в разных регионах Грузии, пользователи заговорили о... 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T14:22+0400
2023-07-26T14:22+0400
2023-07-26T14:26+0400
карикатуры
грузия
общество
природа
змеи
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Однако по словам специалиста-герпетолога, этот год ничем не отличается от предыдущих. Ажиотаж вызван только тем, что фотографии пойманных змей выкладывали в соцсети.Не раз в парках Тбилиси можно заметить, как прохожие, увидев змею, вместо того, чтобы отойти подальше, начинают фотографировать пресмыкающееся, будто фотомодель или суперзвезду.Стоит отметить, что из 24 видов змей, распространенных в Грузии, восемь являются ядовитыми.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, природа, змеи
грузия, общество, природа, змеи
Змеи – фотомодели, или что происходит в Грузии
14:22 26.07.2023 (обновлено: 14:26 26.07.2023)
После того, как в грузинском сегменте соцсети все чаще стали появляться фото змей, которые встречались в разных регионах Грузии, пользователи заговорили о нашествии пресмыкающихся.
Однако по словам специалиста-герпетолога, этот год ничем не отличается от предыдущих. Ажиотаж вызван только тем, что фотографии пойманных змей выкладывали в соцсети.
Не раз в парках Тбилиси можно заметить, как прохожие, увидев змею, вместо того, чтобы отойти подальше, начинают фотографировать пресмыкающееся, будто фотомодель или суперзвезду.
Стоит отметить, что из 24 видов змей, распространенных в Грузии, восемь являются ядовитыми.