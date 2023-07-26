https://sputnik-georgia.ru/20230726/zmei---fotomodeli-ili-chto-proiskhodit-v-gruzii-280350796.html

Змеи – фотомодели, или что происходит в Грузии

Змеи – фотомодели, или что происходит в Грузии

После того, как в грузинском сегменте соцсети все чаще стали появляться фото змей, которые встречались в разных регионах Грузии, пользователи заговорили о... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T14:22+0400

2023-07-26T14:22+0400

2023-07-26T14:26+0400

карикатуры

грузия

общество

природа

змеи

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Однако по словам специалиста-герпетолога, этот год ничем не отличается от предыдущих. Ажиотаж вызван только тем, что фотографии пойманных змей выкладывали в соцсети.Не раз в парках Тбилиси можно заметить, как прохожие, увидев змею, вместо того, чтобы отойти подальше, начинают фотографировать пресмыкающееся, будто фотомодель или суперзвезду.Стоит отметить, что из 24 видов змей, распространенных в Грузии, восемь являются ядовитыми.

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2023

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грузия, общество, природа, змеи