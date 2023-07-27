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"Мы будем Швейцарией на Кавказе" – прогноз политолога о Грузии на 2024 год

"Мы будем Швейцарией на Кавказе" – прогноз политолога о Грузии на 2024 год

Позитивный прогноз на 2024 год для Грузии сделала политолог, профессор Лали Морошкина в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T17:07+0400

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2023-07-27T17:36+0400

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Морошкина отметила, что следующий год для Грузии станет знаковым. "Мы будем Швейцарией на Кавказе, и не только на Кавказе. Я думаю, близки те времена, когда мы обретем былую славу, когда будем очень гордиться, что мы смогли когда-то отстоять и свою страну, и независимость. Верю, что все это случится в 2024 году", – прогнозирует политолог, не отрицая, что можно ожидать и "небольших стычек".

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