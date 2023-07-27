https://sputnik-georgia.ru/20230727/my-budem-shveytsariey-na-kavkaze---prognoz-politologa-o-gruzii-na-2024-god-280420174.html
"Мы будем Швейцарией на Кавказе" – прогноз политолога о Грузии на 2024 год
"Мы будем Швейцарией на Кавказе" – прогноз политолога о Грузии на 2024 год
Позитивный прогноз на 2024 год для Грузии сделала политолог, профессор Лали Морошкина в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T17:07+0400
2023-07-27T17:07+0400
2023-07-27T17:36+0400
пресс-центр sputnik грузия
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лали морошкина
экспертное мнение
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Морошкина отметила, что следующий год для Грузии станет знаковым. "Мы будем Швейцарией на Кавказе, и не только на Кавказе. Я думаю, близки те времена, когда мы обретем былую славу, когда будем очень гордиться, что мы смогли когда-то отстоять и свою страну, и независимость. Верю, что все это случится в 2024 году", – прогнозирует политолог, не отрицая, что можно ожидать и "небольших стычек".
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, лали морошкина, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, лали морошкина, экспертное мнение, видео
"Мы будем Швейцарией на Кавказе" – прогноз политолога о Грузии на 2024 год
17:07 27.07.2023 (обновлено: 17:36 27.07.2023)
Позитивный прогноз на 2024 год для Грузии сделала политолог, профессор Лали Морошкина в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Морошкина отметила, что следующий год для Грузии станет знаковым.
"Мы будем Швейцарией на Кавказе, и не только на Кавказе. Я думаю, близки те времена, когда мы обретем былую славу, когда будем очень гордиться, что мы смогли когда-то отстоять и свою страну, и независимость. Верю, что все это случится в 2024 году", – прогнозирует политолог, не отрицая, что можно ожидать и "небольших стычек".