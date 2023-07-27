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Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные

Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за второй квартал 2023 года 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T19:54+0400

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2023-07-27T19:54+0400

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Согласно новым данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2022 года в Тбилиси вырос на 13,1%, при этом, по сравнению с первым кварталом того же года, цены выросли на 3,0%. Самые высокие цены на квартиры в центральном районе Тбилиси Мтацминда – 5 167 лари/1м2, а самая низкая цена в районе Самгори – 2 718/1м2.Медианная цена – это просто среднее арифметическое максимальной и минимальной цен дня. Индикатор медианной цены рассчитывается следующим образом: максимальная и минимальная цены дня суммируются и результат делится на 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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