https://sputnik-georgia.ru/20230727/tseny-na-kvartiry-v-tbilisi-po-rayonam--ofitsialnye-dannye-280421910.html
Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные
Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за второй квартал 2023 года 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T19:54+0400
2023-07-27T19:54+0400
2023-07-27T19:54+0400
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Согласно новым данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2022 года в Тбилиси вырос на 13,1%, при этом, по сравнению с первым кварталом того же года, цены выросли на 3,0%. Самые высокие цены на квартиры в центральном районе Тбилиси Мтацминда – 5 167 лари/1м2, а самая низкая цена в районе Самгори – 2 718/1м2.Медианная цена – это просто среднее арифметическое максимальной и минимальной цен дня. Индикатор медианной цены рассчитывается следующим образом: максимальная и минимальная цены дня суммируются и результат делится на 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии, инфографика, инфографика
грузия, новости, экономика, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии, инфографика, инфографика
Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за второй квартал 2023 года
Согласно новым данным
Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2022 года в Тбилиси вырос на 13,1%, при этом, по сравнению с первым кварталом того же года, цены выросли на 3,0%.
Самые высокие цены на квартиры в центральном районе Тбилиси Мтацминда – 5 167 лари/1м2, а самая низкая цена в районе Самгори – 2 718/1м2.
Медианная цена – это просто среднее арифметическое максимальной и минимальной цен дня. Индикатор медианной цены рассчитывается следующим образом: максимальная и минимальная цены дня суммируются и результат делится на 1.