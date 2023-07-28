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Два новых мировых рекорда установил грузинский спортсмен в Тбилиси – видео

Два новых мировых рекорда установил грузинский спортсмен в Тбилиси – видео

Федерация мировых рекордов Кавказа зафиксировала сразу два мировых рекорда, которые установил в один день грузинский спортсмен Нодар Кебадзе 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T13:18+0400

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Вначале Нодар Кебадзе за одну минуту сделал 108 отжиманий от пола с помощью только правой руки. Предыдущий мировой рекорд составлял 70 таких отжиманий. Второй рекорд – когда спортсмен на пальцах двух рук в течение часа сделал 1 321 отжимание от пола. Предыдущий мировой рекорд был 1 240 раз.

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