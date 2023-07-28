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https://sputnik-georgia.ru/20230728/ekspert-tsel-lgbt--snizit-demograficheskiy-uroven--280462089.html
Эксперт: Цель ЛГБТ – снизить демографический уровень
Эксперт: Цель ЛГБТ – снизить демографический уровень
ЛГБТ – это идеология, которая хочет, чтобы демографический уровень был очень низким, сказала политолог и профессор Лали Морошкина в интервью Sputnik Грузия... 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T10:18+0400
2023-07-28T10:23+0400
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лали морошкина
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Традиционалисты Грузии провели масштабную акцию протеста, сорвав фестиваль "Прайд" ЛГБТ-сообщества. После этого последовали заявления Запада о том, что Грузия не смогла защитить права сексуальных меньшинств."У меня есть друзья нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними дружим, они великолепные певцы, танцоры, шоумены, бизнесмены. Но они никогда не позволят себе выйти маршем и тем более кого-то агитировать и что-то пропагандировать. У реальных представителей вообще такой проблемы нет. То, что называют ЛГБТ+ – это объединенная валюта, которую они как хотят, так и бросают, заставляя ее покупать. Надо понимать, что это идеология, которая хочет, чтобы демографический уровень был очень низким", – говорит Морошкина.По словам политолога, в Грузии множество представителей сексуальных меньшинств в разных сферах, однако их никто не подвергает гонениям, но, когда на улицу выходят т. н. "представители банка ценностей", народ высказывает свое недовольство и противостоит."Тогда реально выходит народ и "дубасит" их не потому, что вышли какие-то там в "черных колготках". Это все подставные люди, актеры, как сейчас Зеленский играет роль президента, а он не президент. Как он в свое время выплясывал, потому что он давал дань этому банку ценностей. Я на это смотрю так – в Грузии это не пройдет", – утверждает Морошкина.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, лали морошкина, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, лали морошкина, видео

Эксперт: Цель ЛГБТ – снизить демографический уровень

10:18 28.07.2023 (обновлено: 10:23 28.07.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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ЛГБТ – это идеология, которая хочет, чтобы демографический уровень был очень низким, сказала политолог и профессор Лали Морошкина в интервью Sputnik Грузия, комментируя акцию противников ЛГБТ, состоявшуюся в июле в Тбилиси
Традиционалисты Грузии провели масштабную акцию протеста, сорвав фестиваль "Прайд" ЛГБТ-сообщества. После этого последовали заявления Запада о том, что Грузия не смогла защитить права сексуальных меньшинств.

"У меня есть друзья нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними дружим, они великолепные певцы, танцоры, шоумены, бизнесмены. Но они никогда не позволят себе выйти маршем и тем более кого-то агитировать и что-то пропагандировать. У реальных представителей вообще такой проблемы нет. То, что называют ЛГБТ+ – это объединенная валюта, которую они как хотят, так и бросают, заставляя ее покупать. Надо понимать, что это идеология, которая хочет, чтобы демографический уровень был очень низким", – говорит Морошкина.

По словам политолога, в Грузии множество представителей сексуальных меньшинств в разных сферах, однако их никто не подвергает гонениям, но, когда на улицу выходят т. н. "представители банка ценностей", народ высказывает свое недовольство и противостоит.

"Тогда реально выходит народ и "дубасит" их не потому, что вышли какие-то там в "черных колготках". Это все подставные люди, актеры, как сейчас Зеленский играет роль президента, а он не президент. Как он в свое время выплясывал, потому что он давал дань этому банку ценностей. Я на это смотрю так – в Грузии это не пройдет", – утверждает Морошкина.
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