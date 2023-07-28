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Роль Георгиевского трактата, или Какой ценой удалось сохранить Грузию - видео

Роль Георгиевского трактата, или Какой ценой удалось сохранить Грузию - видео

Общество современной Грузии до сих пор обсуждает и пытается оценить, какую роль сыграл в истории страны царь Ираклий II. Именно он был инициатором подписания... 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T16:20+0400

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О том, что происходило ровно 240 лет назад, мы подробно рассказываем в специальном репортаже Sputnik Грузия.К концу XVIII века православная Грузия оказалась "зажата" между двумя мусульманскими мирами – Османской империей и Сефевидским государством (Персией). Постоянные войны все больше ослабляли страну, которая стояла под угрозой исчезновения. В опасности оказалось и христианство на этих территориях. Именно поэтому тогдашний правитель Картли-Кахети Ираклий II обратился за помощью к Российской империи.Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, где сейчас расположен город Георгиевск. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии.По случаю юбилея Георгиевского трактата, на месте его подписания, в городе Георгиевске Ставропольского края, прошел ряд праздничных мероприятий с участием грузинской делегации.

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