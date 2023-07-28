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Роль Георгиевского трактата, или Какой ценой удалось сохранить Грузию - видео
Роль Георгиевского трактата, или Какой ценой удалось сохранить Грузию - видео
Общество современной Грузии до сих пор обсуждает и пытается оценить, какую роль сыграл в истории страны царь Ираклий II. Именно он был инициатором подписания... 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T16:20+0400
2023-07-28T16:20+0400
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О том, что происходило ровно 240 лет назад, мы подробно рассказываем в специальном репортаже Sputnik Грузия.К концу XVIII века православная Грузия оказалась "зажата" между двумя мусульманскими мирами – Османской империей и Сефевидским государством (Персией). Постоянные войны все больше ослабляли страну, которая стояла под угрозой исчезновения. В опасности оказалось и христианство на этих территориях. Именно поэтому тогдашний правитель Картли-Кахети Ираклий II обратился за помощью к Российской империи.Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, где сейчас расположен город Георгиевск. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии.По случаю юбилея Георгиевского трактата, на месте его подписания, в городе Георгиевске Ставропольского края, прошел ряд праздничных мероприятий с участием грузинской делегации.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузия, россия, история, история грузии - все самое интересное, видео, георгиевский трактат, грузино-российские отношения
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузия, россия, история, история грузии - все самое интересное, видео, георгиевский трактат, грузино-российские отношения
Роль Георгиевского трактата, или Какой ценой удалось сохранить Грузию - видео
16:20 28.07.2023 (обновлено: 16:46 28.07.2023)
Общество современной Грузии до сих пор обсуждает и пытается оценить, какую роль сыграл в истории страны царь Ираклий II. Именно он был инициатором подписания Георгиевского трактата в 1783 году.
О том, что происходило ровно 240 лет назад, мы подробно рассказываем в специальном репортаже Sputnik Грузия.
К концу XVIII века православная Грузия оказалась "зажата" между двумя мусульманскими мирами – Османской империей и Сефевидским государством (Персией). Постоянные войны все больше ослабляли страну, которая стояла под угрозой исчезновения. В опасности оказалось и христианство на этих территориях. Именно поэтому тогдашний правитель Картли-Кахети Ираклий II обратился за помощью к Российской империи.
Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, где сейчас расположен город Георгиевск. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии.
По случаю юбилея Георгиевского трактата, на месте его подписания, в городе Георгиевске Ставропольского края, прошел ряд праздничных мероприятий с участием грузинской делегации.