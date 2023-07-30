https://sputnik-georgia.ru/20230730/uspenskiy-post-2023-kalendar-pitaniya-po-dnyam-280587191.html

Успенский пост 2023: Календарь питания по дням

Успенский пост 2023: Календарь питания по дням

Успенский пост начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечает 28 августа. Это единственный пост, посвященный... 30.07.2023, Sputnik Грузия

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Успенский пост – один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. По своей строгости он приравнивается к Великому посту, который христиане соблюдают перед Пасхой. В период поста верующие по монастырскому уставу отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от спиртных напитков. Рыбу в Успенский пост разрешается есть только в праздник Преображения Господня, который православный мир отмечает 19 августа. Успенский пост ежегодно начинается 14 августа и заканчивается 27 августа. Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который празднуют 28 августа, не входит в пост, если не выпадает на среду или пятницу. В 2023 году праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на понедельник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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