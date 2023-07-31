https://sputnik-georgia.ru/20230731/glavnoe---sdelat-pravilnyy-vybor-280632182.html

Главное – сделать правильный выбор!

Главное – сделать правильный выбор!

До парламентских выборов в Грузии осталось более года, а оппозиция уже приступила к созданию коалиций 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T14:54+0400

2023-07-31T14:54+0400

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Первыми объединились крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Еще одним центром притяжения может стать партия "Лело для Грузии". Она ведет консультации с "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", которые до недавнего времени тесно сотрудничали со "Стратегией Агмашенебели". Исключительно на свои силы рассчитывает "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая находится во власти с 2012 года. В партии экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" традиционно заявили, что никакие коалиции им не нужны. Остальные партии пока в раздумьях. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.

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выборы, парламентские выборы, политика, грузия, мультимедиа