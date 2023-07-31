https://sputnik-georgia.ru/20230731/glavnoe---sdelat-pravilnyy-vybor-280632182.html
Главное – сделать правильный выбор!
Главное – сделать правильный выбор!
До парламентских выборов в Грузии осталось более года, а оппозиция уже приступила к созданию коалиций 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T14:54+0400
2023-07-31T14:54+0400
2023-07-31T15:11+0400
карикатуры
выборы
парламентские выборы
политика
грузия
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1f/280631178_38:0:1242:677_1920x0_80_0_0_83b3ca84d79cdae04537ef10c553feed.jpg
Первыми объединились крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Еще одним центром притяжения может стать партия "Лело для Грузии". Она ведет консультации с "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", которые до недавнего времени тесно сотрудничали со "Стратегией Агмашенебели". Исключительно на свои силы рассчитывает "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая находится во власти с 2012 года. В партии экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" традиционно заявили, что никакие коалиции им не нужны. Остальные партии пока в раздумьях. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1f/280631178_189:0:1092:677_1920x0_80_0_0_b5aa4e23f83581a9c109dc3c210535b6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выборы, парламентские выборы, политика, грузия, мультимедиа
выборы, парламентские выборы, политика, грузия, мультимедиа
Главное – сделать правильный выбор!
14:54 31.07.2023 (обновлено: 15:11 31.07.2023)
До парламентских выборов в Грузии осталось более года, а оппозиция уже приступила к созданию коалиций
Первыми объединились крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели".
Еще одним центром притяжения может стать партия "Лело для Грузии". Она ведет консультации с "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", которые до недавнего времени тесно сотрудничали со "Стратегией Агмашенебели".
Исключительно на свои силы рассчитывает "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая находится во власти с 2012 года. В партии экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию" традиционно заявили, что никакие коалиции им не нужны.
Остальные партии пока в раздумьях. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.