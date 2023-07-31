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К чему привели акции протеста оппозиции в Батуми – фото
К чему привели акции протеста оппозиции в Батуми – фото
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. Как это... 31.07.2023, Sputnik Грузия
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В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, протест, акции протеста, акция протеста, батуми, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, протест, акции протеста, акция протеста, батуми, фото

К чему привели акции протеста оппозиции в Батуми – фото

20:57 31.07.2023 (обновлено: 21:04 31.07.2023)
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Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. Как это происходило – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
© photo: Sputnik / Stringer

Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в батумский порт.

Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в батумский порт. - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в батумский порт.

© photo: Sputnik / Stringer

К этому привели акции протеста оппозиции, которая уже не первый раз встречает лайнер в Батуми свистом, оскорбительными криками и жестами.

К этому привели акции протеста оппозиции, которая уже не первый раз встречает лайнер в Батуми свистом, оскорбительными криками и жестами. - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Stringer

К этому привели акции протеста оппозиции, которая уже не первый раз встречает лайнер в Батуми свистом, оскорбительными криками и жестами.

© photo: Sputnik / Stringer

На этот раз акция была более шумной, чем в тот раз, когда лайнер впервые зашел в порт Батуми.

На этот раз акция была более шумной, чем в тот раз, когда лайнер впервые зашел в порт Батуми. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

На этот раз акция была более шумной, чем в тот раз, когда лайнер впервые зашел в порт Батуми.

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие собрались еще с ночи и встретили лайнер при его заходе в порт в шесть утра.

Протестующие собрались еще с ночи и встретили лайнер при его заходе в порт в шесть утра. - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие собрались еще с ночи и встретили лайнер при его заходе в порт в шесть утра.

© photo: Sputnik / Stringer

Сторонники оппозиции свистели и кричали. Полиция старалась навести порядок на территории порта.

Сторонники оппозиции свистели и кричали. Полиция старалась навести порядок на территории порта. - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Stringer

Сторонники оппозиции свистели и кричали. Полиция старалась навести порядок на территории порта.

© photo: Sputnik / Stringer

По разным данным, было задержано от 19 до 23 человек в ходе стычек и противостояния митингующих с полицией.

По разным данным, было задержано от 19 до 23 человек в ходе стычек и противостояния митингующих с полицией. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Stringer

По разным данным, было задержано от 19 до 23 человек в ходе стычек и противостояния митингующих с полицией.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протеста также освистывали и забрасывали яйцами автобусы с туристами, которые выезжали в город из батумского порта.

Участники акции протеста также освистывали и забрасывали яйцами автобусы с туристами, которые выезжали в город из батумского порта. - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протеста также освистывали и забрасывали яйцами автобусы с туристами, которые выезжали в город из батумского порта.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь уже оппозиции не придется протестовать против лайнера – больше он в порт Батуми не зайдет.

Теперь уже оппозиции не придется протестовать против лайнера – больше он в порт Батуми не зайдет. - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь уже оппозиции не придется протестовать против лайнера – больше он в порт Батуми не зайдет.

© photo: Sputnik / Stringer

Представители руководства Грузии назвали подобные акции протеста "дикостью". Также говорилось, что последствия таких акций наносят ущерб стране. В то же время полиция сделала все, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и лайнера.

Представители руководства Грузии назвали подобные акции протеста &quot;дикостью&quot;. Также говорилось, что последствия таких акций наносят ущерб стране. В то же время полиция сделала все, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и лайнера. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Stringer

Представители руководства Грузии назвали подобные акции протеста "дикостью". Также говорилось, что последствия таких акций наносят ущерб стране. В то же время полиция сделала все, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и лайнера.

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