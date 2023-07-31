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К чему привели акции протеста оппозиции в Батуми – фото

К чему привели акции протеста оппозиции в Батуми – фото

Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. Как это... 31.07.2023, Sputnik Грузия

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В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.

батуми

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