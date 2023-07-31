https://sputnik-georgia.ru/20230731/k-chemu-priveli-aktsii-protesta-oppozitsii-v-batumi---foto-280651431.html
К чему привели акции протеста оппозиции в Батуми – фото
К чему привели акции протеста оппозиции в Батуми – фото
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. Как это... 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T20:57+0400
2023-07-31T20:57+0400
2023-07-31T21:04+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
протест
акции протеста
акция протеста
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1f/280620261_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_bde9ca90da683ee01309416f7741a694.jpg
В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1f/280620261_288:0:2016:1296_1920x0_80_0_0_fdde2624a5bfad4e4480b2774594eb91.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, протест, акции протеста, акция протеста, батуми, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, протест, акции протеста, акция протеста, батуми, фото
К чему привели акции протеста оппозиции в Батуми – фото 20:57 31.07.2023 (обновлено: 21:04 31.07.2023)
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. Как это происходило – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
© photo: Sputnik / Stringer
Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в батумский порт.
Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в батумский порт.
© photo: Sputnik / Stringer
К этому привели акции протеста оппозиции, которая уже не первый раз встречает лайнер в Батуми свистом, оскорбительными криками и жестами.
К этому привели акции протеста оппозиции, которая уже не первый раз встречает лайнер в Батуми свистом, оскорбительными криками и жестами.
© photo: Sputnik / Stringer
На этот раз акция была более шумной, чем в тот раз, когда лайнер впервые зашел в порт Батуми.
На этот раз акция была более шумной, чем в тот раз, когда лайнер впервые зашел в порт Батуми.
© photo: Sputnik / Stringer
Протестующие собрались еще с ночи и встретили лайнер при его заходе в порт в шесть утра.
Протестующие собрались еще с ночи и встретили лайнер при его заходе в порт в шесть утра.
© photo: Sputnik / Stringer
Сторонники оппозиции свистели и кричали. Полиция старалась навести порядок на территории порта.
Сторонники оппозиции свистели и кричали. Полиция старалась навести порядок на территории порта.
© photo: Sputnik / Stringer
По разным данным, было задержано от 19 до 23 человек в ходе стычек и противостояния митингующих с полицией.
По разным данным, было задержано от 19 до 23 человек в ходе стычек и противостояния митингующих с полицией.
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции протеста также освистывали и забрасывали яйцами автобусы с туристами, которые выезжали в город из батумского порта.
Участники акции протеста также освистывали и забрасывали яйцами автобусы с туристами, которые выезжали в город из батумского порта.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь уже оппозиции не придется протестовать против лайнера – больше он в порт Батуми не зайдет.
Теперь уже оппозиции не придется протестовать против лайнера – больше он в порт Батуми не зайдет.
© photo: Sputnik / Stringer
Представители руководства Грузии назвали подобные акции протеста "дикостью". Также говорилось, что последствия таких акций наносят ущерб стране. В то же время полиция сделала все, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и лайнера.
Представители руководства Грузии назвали подобные акции протеста "дикостью". Также говорилось, что последствия таких акций наносят ущерб стране. В то же время полиция сделала все, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и лайнера.