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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В июне, по сравнению с маем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,3% 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T09:01+0400
2023-07-31T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июне 2023 года понизился на 6% по сравнению с маем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 5,8%, но цены на продовольствие понизились на 1,4%, а в горнодобывающей цены снизились на 9,1%.В мае, по сравнению с апрелем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,3%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, снизились в июне на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 1% – данные статистики &gt;&gt;Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности (на 5,1%), в перерабатывающей промышленности цены не изменились.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне снизился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 11%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 16,6%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 40,9%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия &gt;&gt;Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 12,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 15,9%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июне 2023 года составил 0,6% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год не изменились. В июне 2023 года, по сравнению с маем 2023 года, уровень инфляции составил -0,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

09:01 31.07.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПредприятие по производству стекла и пластика
Предприятие по производству стекла и пластика - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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В июне, по сравнению с маем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,3%
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июне 2023 года понизился на 6% по сравнению с маем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 5,8%, но цены на продовольствие понизились на 1,4%, а в горнодобывающей цены снизились на 9,1%.
В мае, по сравнению с апрелем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,3%, сообщает "Сакстат".

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, снизились в июне на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 1% – данные статистики >>
Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности (на 5,1%), в перерабатывающей промышленности цены не изменились.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне снизился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 11%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 16,6%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 40,9%.
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 12,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 15,9%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в июне 2023 года составил 0,6% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год не изменились. В июне 2023 года, по сравнению с маем 2023 года, уровень инфляции составил -0,7%.
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