https://sputnik-georgia.ru/20230731/perfomansy-v-batumi-ne-otrazhayut-pozitsiyu-naseleniya-gruzii---politolog--280647393.html

Перфомансы в Батуми не отражают позицию населения Грузии – политолог

Перфомансы в Батуми не отражают позицию населения Грузии – политолог

Проплаченное "представление" оппозиционных сил в Батуми не отображает реальной позиции населения Грузии, заявил политолог Петре Мамрадзе в ходе... 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T19:20+0400

2023-07-31T19:20+0400

2023-07-31T19:25+0400

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петре мамрадзе

петр мамрадзе

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Грузинская оппозиция и ее сторонники вновь устроили акцию протеста против прибытия в батумский порт круизного лайнера Astoria Grande. Судно вошло в порт в шесть утра. Протестующие встретили лайнер свистом, плакатами, криками и закидали яйцами. Несколько раз возникало словесное и физическое противостояние протестующих с полицией. По последним данным, в административном порядке были задержаны 23 человека."Между грузинским и российским народами свои отношения – радушные и гостеприимные. Многие, кто приезжает, видят, что никакой русофобии в Грузии нет. Слава богу, за столько лет не было в стране ни одного инцидента, связанного с российскими туристами", – заявил Мамрадзе.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля планировал регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии – Батуми. Однако на фоне акций протеста, город Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера. Агентство морского транспорта Грузии в связи с происходящим заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ.Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.

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