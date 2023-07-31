https://sputnik-georgia.ru/20230731/shumnyy-protest-u-laynera-s-rossiyanami-ustroila-oppozitsiya-v-batumi---video-280627482.html

Шумный протест у лайнера с россиянами устроила оппозиция в Батуми – видео

Шумный протест у лайнера с россиянами устроила оппозиция в Батуми – видео

Полиция задержала девять человек на акции против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся россияне. Акция протеста... 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T13:52+0400

2023-07-31T13:52+0400

2023-07-31T13:58+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

акции протеста

протест

батуми

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1f/280626479_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b7c5e202cb3f373f575184a0a989f1f1.jpg

Участники акции протеста встретили судно свистом и криками, оскорбительными жестами, многочисленными плакатами, часть из которых носила радикальный характер. На месте несколько раз происходило словесное и физическое противостояние протестующих с полицией. В итоге около 10 человек были задержаны. Акция тем временем продолжается и протестующие будут находится в порту все время, пока лайнер не покинет его вечером.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля начал регулярно заходить в черноморский курортный город Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. На борту лайнера много россиян. Во время первого захода лайнера в порт в Батуми также прошла акция протеста.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, протест, батуми, россия, видео