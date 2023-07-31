https://sputnik-georgia.ru/20230731/shumnyy-protest-u-laynera-s-rossiyanami-ustroila-oppozitsiya-v-batumi---video-280627482.html
Шумный протест у лайнера с россиянами устроила оппозиция в Батуми – видео
Шумный протест у лайнера с россиянами устроила оппозиция в Батуми – видео
Полиция задержала девять человек на акции против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся россияне. Акция протеста... 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T13:52+0400
2023-07-31T13:52+0400
2023-07-31T13:58+0400
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Участники акции протеста встретили судно свистом и криками, оскорбительными жестами, многочисленными плакатами, часть из которых носила радикальный характер. На месте несколько раз происходило словесное и физическое противостояние протестующих с полицией. В итоге около 10 человек были задержаны. Акция тем временем продолжается и протестующие будут находится в порту все время, пока лайнер не покинет его вечером.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля начал регулярно заходить в черноморский курортный город Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. На борту лайнера много россиян. Во время первого захода лайнера в порт в Батуми также прошла акция протеста.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, протест, батуми, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, протест, батуми, россия, видео
Шумный протест у лайнера с россиянами устроила оппозиция в Батуми – видео
13:52 31.07.2023 (обновлено: 13:58 31.07.2023)
Полиция задержала девять человек на акции против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся россияне. Акция протеста началась еще ночью, до захода лайнера в порт
Участники акции протеста встретили судно свистом и криками, оскорбительными жестами, многочисленными плакатами, часть из которых носила радикальный характер. На месте несколько раз происходило словесное и физическое противостояние протестующих с полицией. В итоге около 10 человек были задержаны. Акция тем временем продолжается и протестующие будут находится в порту все время, пока лайнер не покинет его вечером.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля начал регулярно заходить в черноморский курортный город Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. На борту лайнера много россиян. Во время первого захода лайнера в порт в Батуми также прошла акция протеста.