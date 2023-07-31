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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 31 июля до 6 августа
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 31 июля до 6 августа
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T10:24+0400
2023-07-31T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую погоду, местами жаркую и солнечную. В понедельник, 31 июля, в столице ожидается облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 27 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с Закат в Тбилиси будет в 20:20. Во вторник, 1 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:54. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:19. В среду, 2 августа, в Тбилиси ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:55. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:18. В четверг, 3 августа, в Тбилиси синоптики утром и вечером прогнозируют ясную погоду, а после полудня и ночью – частичную облачность. Восход солнца будет в 05:56. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 23 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:16. В пятницу, 4 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют частично облачную погоду и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:57. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:15. В субботу, 5 августа, в Тбилиси ожидается местами солнечная и ясная погода, местами – частичная облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:14. В воскресенье, 6 августа, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:59. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:13.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 31 июля до 6 августа
10:24 31.07.2023 (обновлено: 10:36 31.07.2023)
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода
ТБИЛИСИ, 31 июл— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую погоду, местами жаркую и солнечную.
В понедельник, 31 июля, в столице ожидается облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 27 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:20.
Во вторник, 1 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:54.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:19.
В среду, 2 августа, в Тбилиси ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:55.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:18.
В четверг, 3 августа, в Тбилиси синоптики утром и вечером прогнозируют ясную погоду, а после полудня и ночью – частичную облачность. Восход солнца будет в 05:56.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 23 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:16.
В пятницу, 4 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют частично облачную погоду и вероятность дождя с грозами.
Восход солнца будет в 05:57.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем воздух прогреется до 31 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:15.
В субботу, 5 августа, в Тбилиси ожидается местами солнечная и ясная погода, местами – частичная облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:58.
Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:14.
В воскресенье, 6 августа, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:59.
Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:13.