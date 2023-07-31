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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 31 июля до 6 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 31 июля до 6 августа

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 31.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 июл— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую погоду, местами жаркую и солнечную. В понедельник, 31 июля, в столице ожидается облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 27 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с Закат в Тбилиси будет в 20:20. Во вторник, 1 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:54. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:19. В среду, 2 августа, в Тбилиси ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:55. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:18. В четверг, 3 августа, в Тбилиси синоптики утром и вечером прогнозируют ясную погоду, а после полудня и ночью – частичную облачность. Восход солнца будет в 05:56. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 23 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:16. В пятницу, 4 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют частично облачную погоду и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:57. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:15. В субботу, 5 августа, в Тбилиси ожидается местами солнечная и ясная погода, местами – частичная облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:14. В воскресенье, 6 августа, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:59. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:13.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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