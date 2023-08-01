https://sputnik-georgia.ru/20230801/masshtabnyy-zabeg-tbilisimarathon-proydet-v-stolitse-v-oktyabre-280679900.html

Масштабный забег Tbilisimarathon пройдет в столице в октябре

Масштабный забег Tbilisimarathon пройдет в столице в октябре

Организаторы Tbilisimarathon предлагают на выбор три дистанции 01.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon, который состоится 1 октября 2023 года, в 11 раз соберет любителей бега в столице Грузии, говорится в сообщении организаторов.По традиции участники стартуют около Тбилисской классической гимназии (Первая школа) на проспекте Шота Руставели в центре столицы, сделают круг и финишируют там же. Мероприятие вновь будет благотворительным.Организаторы предлагают на выбор три дистанции: 10-километровый забег, полумарафон (21,1 км) и детский забег для двух возрастных категорий – 6-10 лет и 11-15 лет.Участие в марафоне платное. Стоимость регистрации на забег на дистанцию 10 километров составляет 35 лари, на дистанцию 21,1 километра – 45 лари. Для детей участие бесплатно.Бегуны, которые зарегистрируются до 15 августа, получат именные номера для забега. Всего для регистрации свободно три тысячи мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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