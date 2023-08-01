https://sputnik-georgia.ru/20230801/masshtabnyy-zabeg-tbilisimarathon-proydet-v-stolitse-v-oktyabre-280679900.html
Масштабный забег Tbilisimarathon пройдет в столице в октябре
Масштабный забег Tbilisimarathon пройдет в столице в октябре
Организаторы Tbilisimarathon предлагают на выбор три дистанции 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T11:11+0400
2023-08-01T11:11+0400
2023-08-01T11:16+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23012/80/230128072_0:107:2722:1638_1920x0_80_0_0_d968d2934ee5d45c8c65170120828b6f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon, который состоится 1 октября 2023 года, в 11 раз соберет любителей бега в столице Грузии, говорится в сообщении организаторов.По традиции участники стартуют около Тбилисской классической гимназии (Первая школа) на проспекте Шота Руставели в центре столицы, сделают круг и финишируют там же. Мероприятие вновь будет благотворительным.Организаторы предлагают на выбор три дистанции: 10-километровый забег, полумарафон (21,1 км) и детский забег для двух возрастных категорий – 6-10 лет и 11-15 лет.Участие в марафоне платное. Стоимость регистрации на забег на дистанцию 10 километров составляет 35 лари, на дистанцию 21,1 километра – 45 лари. Для детей участие бесплатно.Бегуны, которые зарегистрируются до 15 августа, получат именные номера для забега. Всего для регистрации свободно три тысячи мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23012/80/230128072_199:0:2523:1743_1920x0_80_0_0_8cf3d4ad2d8865499277ba49c8662ad2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, спорт
грузия, новости, общество, тбилиси, спорт
Масштабный забег Tbilisimarathon пройдет в столице в октябре
11:11 01.08.2023 (обновлено: 11:16 01.08.2023)
Организаторы Tbilisimarathon предлагают на выбор три дистанции
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon, который состоится 1 октября 2023 года, в 11 раз соберет любителей бега в столице Грузии, говорится в сообщении организаторов.
По традиции участники стартуют около Тбилисской классической гимназии (Первая школа) на проспекте Шота Руставели в центре столицы, сделают круг и финишируют там же. Мероприятие вновь будет благотворительным.
Организаторы предлагают на выбор три дистанции: 10-километровый забег, полумарафон (21,1 км) и детский забег для двух возрастных категорий – 6-10 лет и 11-15 лет.
Участие в марафоне платное. Стоимость регистрации на забег на дистанцию 10 километров составляет 35 лари, на дистанцию 21,1 километра – 45 лари. Для детей участие бесплатно.
Бегуны, которые зарегистрируются
до 15 августа, получат именные номера для забега. Всего для регистрации свободно три тысячи мест.