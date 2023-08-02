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"Не самые хорошие" – МИД Польши об отношениях Варшавы и Киева

"Не самые хорошие" – МИД Польши об отношениях Варшавы и Киева

Ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции", отметил дипломат 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T16:17+0400

2023-08-02T16:17+0400

2023-08-02T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Польши обвинили отдельных представителей правительства Украины в действиях, которые направлены на ухудшение дипломатических отношений двух стран, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.Украинский МИД 31 июля вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого для разъяснения скандального заявления главы офиса международной политики, министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.В частности, ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции", отметил дипломат. По его словам, польская сторона относится к этому с пониманием, "однако нельзя так трактовать своих союзников".Ранее Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ о том, что Киев "получил огромную поддержку" от Варшавы, в связи с чем Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы".В свою очередь МИД республики также вызвал временно исполняющего обязанности украинского посла из-за "заявлений властей Украины".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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