https://sputnik-georgia.ru/20230802/ne-samye-khoroshie--mid-polshi-ob-otnosheniyakh-varshavy-i-kieva-280767236.html
"Не самые хорошие" – МИД Польши об отношениях Варшавы и Киева
"Не самые хорошие" – МИД Польши об отношениях Варшавы и Киева
Ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции", отметил дипломат 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T16:17+0400
2023-08-02T16:17+0400
2023-08-02T16:17+0400
польша
украина
варшава
политика
в мире
новости
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/12/272275860_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fbcb733b4f99d2aaa12ae35664b251ff.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Польши обвинили отдельных представителей правительства Украины в действиях, которые направлены на ухудшение дипломатических отношений двух стран, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.Украинский МИД 31 июля вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого для разъяснения скандального заявления главы офиса международной политики, министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.В частности, ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции", отметил дипломат. По его словам, польская сторона относится к этому с пониманием, "однако нельзя так трактовать своих союзников".Ранее Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ о том, что Киев "получил огромную поддержку" от Варшавы, в связи с чем Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы".В свою очередь МИД республики также вызвал временно исполняющего обязанности украинского посла из-за "заявлений властей Украины".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
польша
украина
варшава
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/12/272275860_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0f518c98fedb91c12984f1b1155cbcec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
польша, украина, варшава, политика, в мире, новости, киев
польша, украина, варшава, политика, в мире, новости, киев
"Не самые хорошие" – МИД Польши об отношениях Варшавы и Киева
Ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции", отметил дипломат
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Польши обвинили отдельных представителей правительства Украины в действиях, которые направлены на ухудшение дипломатических отношений двух стран, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.
Украинский МИД 31 июля вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого для разъяснения скандального заявления главы офиса международной политики, министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
"Разговор как всегда будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей, в последнее время не самые хорошие", – сказал Яблонский в эфире радиостанции RMF FM.
В частности, ухудшение связано с тем, что на Украине "появились некоторые эмоции", отметил дипломат. По его словам, польская сторона относится к этому с пониманием, "однако нельзя так трактовать своих союзников".
Ранее Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ о том, что Киев "получил огромную поддержку" от Варшавы, в связи с чем Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы".
В свою очередь МИД республики также вызвал временно исполняющего обязанности украинского посла из-за "заявлений властей Украины".