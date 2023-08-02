https://sputnik-georgia.ru/20230802/videomost-tbilisi--erevan-sostoitsya-li-vozvraschenie-yurchenko-v-sbornuyu-armenii-280709667.html
Видеомост Тбилиси – Ереван: Состоится ли возвращение Юрченко в сборную Армении
Видеомост Тбилиси – Ереван: Состоится ли возвращение Юрченко в сборную Армении
Видеомост Тбилиси-Ереван на тему "Состоится ли возвращение Давида Юрченко в сборную Армении по футболу" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T11:00+0400
2023-08-02T11:00+0400
2023-08-02T11:00+0400
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Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко, о котором все были уверены, что он уже повесил бутсы на гвоздь, вернулся в большой футбол. Сейчас он защищает цвета футбольного клуба "Телави", выступающего в высшей лиге грузинского чемпионата. О планах на будущее, перспективах возвращения в сборную Армении Давид Юрченко расскажет из Тбилиси в ходе видеомоста с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения. Видеомост будет транслироваться на нашей странице в соцсети VK и Rutube.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, футбол, анонсы
грузия, новости, спорт, футбол, анонсы
Видеомост Тбилиси – Ереван: Состоится ли возвращение Юрченко в сборную Армении
Видеомост Тбилиси-Ереван на тему "Состоится ли возвращение Давида Юрченко в сборную Армении по футболу" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 2 августа, в 12:00
Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко, о котором все были уверены, что он уже повесил бутсы на гвоздь, вернулся в большой футбол. Сейчас он защищает цвета футбольного клуба "Телави", выступающего в высшей лиге грузинского чемпионата.
О планах на будущее, перспективах возвращения в сборную Армении Давид Юрченко расскажет из Тбилиси в ходе видеомоста с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения.
Видеомост будет транслироваться на нашей странице в соцсети VK и Rutube.