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https://sputnik-georgia.ru/20230803/kto-trebuet-osvobodit-saakashvili---foto-280837491.html
Кто требует освободить Саакашвили? – фото
Кто требует освободить Саакашвили? – фото
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" продолжает акции протеста с требованием освобождения из-под ареста бывшего президента... 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T15:53+0400
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Хотя следует отметить, что, несмотря на регулярное проведение акций, Саакашвили пока так и находится под стражей. Против него возбуждено несколько уголовных дел.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото

Кто требует освободить Саакашвили? – фото

15:53 03.08.2023 (обновлено: 15:55 03.08.2023)
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Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" продолжает акции протеста с требованием освобождения из-под ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Хотя следует отметить, что, несмотря на регулярное проведение акций, Саакашвили пока так и находится под стражей. Против него возбуждено несколько уголовных дел.
© photo: Sputnik / Stringer

Представители ЕНД продолжают акции протеста с требованием освобождения Саакашвили.

Представители ЕНД продолжают акции протеста с требованием освобождения Саакашвили. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Представители ЕНД продолжают акции протеста с требованием освобождения Саакашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Последняя из таких акций состоялась у здания правительственной администрации в центре Тбилиси.

Последняя из таких акций состоялась у здания правительственной администрации в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Последняя из таких акций состоялась у здания правительственной администрации в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

На подобных акциях участники держат в руках огромное количество портретов Саакашвили.

На подобных акциях участники держат в руках огромное количество портретов Саакашвили. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

На подобных акциях участники держат в руках огромное количество портретов Саакашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Требование митингующих – немедленно освободить бывшего президента Грузии из-под стражи.

Требование митингующих – немедленно освободить бывшего президента Грузии из-под стражи. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Требование митингующих – немедленно освободить бывшего президента Грузии из-под стражи.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя такие акции проходят довольно регулярно, Саакашвили по-прежнему под арестом.

Хотя такие акции проходят довольно регулярно, Саакашвили по-прежнему под арестом. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя такие акции проходят довольно регулярно, Саакашвили по-прежнему под арестом.

© photo: Sputnik / Stringer

Вряд ли акции протеста оппозиционного "Единого нацдвижения" способны переломить эту ситуацию.

Вряд ли акции протеста оппозиционного &quot;Единого нацдвижения&quot; способны переломить эту ситуацию. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вряд ли акции протеста оппозиционного "Единого нацдвижения" способны переломить эту ситуацию.

© photo: Sputnik / Stringer

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

© photo: Sputnik / Stringer

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике &quot;Вивамеди&quot;. Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.

© photo: Sputnik / Stringer

Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.

Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.

© photo: Sputnik / Stringer

Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.

Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор &quot;Вивамеди&quot; Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.

© photo: Sputnik / Stringer

В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.

В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.

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