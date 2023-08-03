https://sputnik-georgia.ru/20230803/nikto-v-gruzii-ne-posmeet-finansirovat-lyubovnits-iz-byudzheta--kaladze-o-dokhodakh-premera-280842323.html

Никто в Грузии не посмеет финансировать любовниц из бюджета – Каладзе о доходах премьера

Никто в Грузии не посмеет финансировать любовниц из бюджета – Каладзе о доходах премьера

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Доходы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили полностью отражены в его имущественной декларации и доступны всем, заявил... 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T16:32+0400

2023-08-03T16:32+0400

2023-08-03T16:32+0400

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ираклий гарибашвили

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Доходы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили полностью отражены в его имущественной декларации и доступны всем, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Студия монитор", которая занимается журналистскими расследованиями, ранее опубликовала фото жены премьера Нуну Тамазашвили снятое 14 июля на мероприятие по случаю национального праздника Франции – взятия Бастилии в Тбилиси. "Студия монитор" утверждает, что Тамазашвили была в дорогой одежде и аксессуарах. По словам Каладзе, он знает многих высокопоставленных чиновников, у которых очень талантливые и успешные дети. Но, как отметил генсек правящей партии, это не может быть поводом тому, чтобы кто-то брал деньги из бюджета и финансировал образование своего ребенка. Согласно последней декларации премьер-министра Грузии, его ежегодный доход составляет чуть более 44,1 тысячи лари (около 17 тысяч долларов). Что касается его супруги, по информации "Студии монитор", она на данный момент является безработной. Однако у нее есть кредит в "Банке Карту" для приобретения автомобиля, а также для строительства дома на горном курорте Бакуриани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси