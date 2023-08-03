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Оползень сошел на горном курорте в Грузии рядом с гостиницей
Оползень сошел на горном курорте в Грузии рядом с гостиницей
По данным СМИ, под оползень попали 16 человек 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T16:41+0400
2023-08-03T16:41+0400
2023-08-03T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Оползень сошел в районе Они, на территории курорта Шови (регион Рача - Лечхуми), сообщает Первый канал со ссылкой на губернатора Папуну Маргвелидзе. Инцидент произошел недалеко от гостиницы "Сансет Шови". На месте работают спасатели. На место происшествия направляются представители местных органов власти, сообщил губернатор. Информация о пострадавших не поступала. По данным грузинских СМИ, под оползень попали 16 человек, в том числе дети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шови, рача
происшествия, грузия, новости, шови, рача
Оползень сошел на горном курорте в Грузии рядом с гостиницей
16:41 03.08.2023 (обновлено: 16:50 03.08.2023)
По данным СМИ, под оползень попали 16 человек
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Оползень сошел в районе Они, на территории курорта Шови (регион Рача - Лечхуми), сообщает Первый канал со ссылкой на губернатора Папуну Маргвелидзе.
Инцидент произошел недалеко от гостиницы "Сансет Шови". На месте работают спасатели. На место происшествия направляются представители местных органов власти, сообщил губернатор.
Информация о пострадавших не поступала.
По данным грузинских СМИ, под оползень попали 16 человек, в том числе дети.