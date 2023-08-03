https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-soshel-na-gornom-kurorte-v-gruzii-280843042.html

Оползень сошел на горном курорте в Грузии рядом с гостиницей

Оползень сошел на горном курорте в Грузии рядом с гостиницей

По данным СМИ, под оползень попали 16 человек 03.08.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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шови

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Оползень сошел в районе Они, на территории курорта Шови (регион Рача - Лечхуми), сообщает Первый канал со ссылкой на губернатора Папуну Маргвелидзе. Инцидент произошел недалеко от гостиницы "Сансет Шови". На месте работают спасатели. На место происшествия направляются представители местных органов власти, сообщил губернатор. Информация о пострадавших не поступала. По данным грузинских СМИ, под оползень попали 16 человек, в том числе дети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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