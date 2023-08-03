Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-soshel-na-gornom-kurorte-v-gruzii-280843042.html
Оползень сошел на горном курорте в Грузии рядом с гостиницей
Оползень сошел на горном курорте в Грузии рядом с гостиницей
По данным СМИ, под оползень попали 16 человек 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T16:41+0400
2023-08-03T16:50+0400
происшествия
грузия
новости
шови
рача
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279456548_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_66384183523432ba1f836a999b9a56b5.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Оползень сошел в районе Они, на территории курорта Шови (регион Рача - Лечхуми), сообщает Первый канал со ссылкой на губернатора Папуну Маргвелидзе. Инцидент произошел недалеко от гостиницы "Сансет Шови". На месте работают спасатели. На место происшествия направляются представители местных органов власти, сообщил губернатор. Информация о пострадавших не поступала. По данным грузинских СМИ, под оползень попали 16 человек, в том числе дети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
шови
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279456548_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_41b70982908ceada8905e7492f1bfb51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, шови, рача
происшествия, грузия, новости, шови, рача

Оползень сошел на горном курорте в Грузии рядом с гостиницей

16:41 03.08.2023 (обновлено: 16:50 03.08.2023)
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha MunicipalityОползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
Оползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2023
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha Municipality
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным СМИ, под оползень попали 16 человек
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Оползень сошел в районе Они, на территории курорта Шови (регион Рача - Лечхуми), сообщает Первый канал со ссылкой на губернатора Папуну Маргвелидзе.
Инцидент произошел недалеко от гостиницы "Сансет Шови". На месте работают спасатели. На место происшествия направляются представители местных органов власти, сообщил губернатор.
Информация о пострадавших не поступала.
По данным грузинских СМИ, под оползень попали 16 человек, в том числе дети.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0