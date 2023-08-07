https://sputnik-georgia.ru/20230807/opolzen-v-shovi-na-meste-tragedii-i-vo-vsekh-tserkvyakh-gruzii-proydet-panikhida-po-pogibshim--281000695.html
Оползень в Шови: на месте трагедии и во всех церквях Грузии пройдет панихида по погибшим
Оползень в Шови: на месте трагедии и во всех церквях Грузии пройдет панихида по погибшим
Жертвами трагедии, по последним данным, стали 18 человек 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T13:38+0400
2023-08-07T13:38+0400
2023-08-07T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Панихида по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в горном крае Рача пройдет 7 августа на месте стихии, говорится с сообщении Патриархии Грузии.Панихиду и службу в Шови проведет епископ Вахтанг Липартелиани вместе с духовенством Никорцминдской епархии в 16:00 по местному времени.Кроме того, по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, панихиды по погибшим будут проведены во всех церквях Грузии.Трагедия в ШовиВ результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли, по последним данным, 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура.Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шови, рача, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень
грузия, новости, общество, шови, рача, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень
Оползень в Шови: на месте трагедии и во всех церквях Грузии пройдет панихида по погибшим
13:38 07.08.2023 (обновлено: 13:43 07.08.2023)
Жертвами трагедии, по последним данным, стали 18 человек
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Панихида по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в горном крае Рача пройдет 7 августа на месте стихии, говорится с сообщении Патриархии Грузии.
Панихиду и службу в Шови проведет епископ Вахтанг Липартелиани вместе с духовенством Никорцминдской епархии в 16:00 по местному времени.
Кроме того, по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, панихиды по погибшим будут проведены во всех церквях Грузии.
Трагедия в Шови
В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли, по последним данным, 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.
Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура.
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.