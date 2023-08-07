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Возможно ли было эвакуировать людей из зоны оползня в Шови – ответ гидролога

Возможно ли было эвакуировать людей из зоны оползня в Шови – ответ гидролога

Оползень спускался до зоны стихийного бедствия 10-12 минут, сообщил гидролог 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T13:17+0400

2023-08-07T13:17+0400

2023-08-07T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Невозможно было успеть эвакуировать людей из зоны стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), так как все произошло очень внезапно, примерно за 10-12 минут, заявил гидролог Давид Кереселидзе в эфире телеканала "Имеди". По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 18 пропавших без вести, среди них семь детей. "Расстояние от точки, где начался процесс, составляет семь километров, скорость около 5-10 метров в секунду, то есть около 18 километров в час. (Оползень – ред.) добирался туда минут 10-12. Ничего не сделаешь в указанное время, не успеешь эвакуировать население, если заранее не знаешь, что это должно произойти. А знать это заранее в наших условиях невообразимо", – заявил Кереселидзе. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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