https://sputnik-georgia.ru/20230807/vozmozhno-li-bylo-evakuirovat-lyudey-iz-zony-opolznya-v-shovi--otvet-gidrologa-280999904.html
Возможно ли было эвакуировать людей из зоны оползня в Шови – ответ гидролога
Возможно ли было эвакуировать людей из зоны оползня в Шови – ответ гидролога
Оползень спускался до зоны стихийного бедствия 10-12 минут, сообщил гидролог 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T13:17+0400
2023-08-07T13:17+0400
2023-08-07T13:19+0400
новости
грузия
происшествия
шови
национальное агентство окружающей среды
оползень в шови
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/05/280951984_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_2426721d93cbc874f5a9edacf70bf8ba.jpg
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Невозможно было успеть эвакуировать людей из зоны стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), так как все произошло очень внезапно, примерно за 10-12 минут, заявил гидролог Давид Кереселидзе в эфире телеканала "Имеди". По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 18 пропавших без вести, среди них семь детей. "Расстояние от точки, где начался процесс, составляет семь километров, скорость около 5-10 метров в секунду, то есть около 18 километров в час. (Оползень – ред.) добирался туда минут 10-12. Ничего не сделаешь в указанное время, не успеешь эвакуировать население, если заранее не знаешь, что это должно произойти. А знать это заранее в наших условиях невообразимо", – заявил Кереселидзе. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/05/280951984_91:0:1510:1064_1920x0_80_0_0_66e5439a99669d60337d1c7ad161dac7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
новости, грузия, происшествия, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
Возможно ли было эвакуировать людей из зоны оползня в Шови – ответ гидролога
13:17 07.08.2023 (обновлено: 13:19 07.08.2023)
Оползень спускался до зоны стихийного бедствия 10-12 минут, сообщил гидролог
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Невозможно было успеть эвакуировать людей из зоны стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), так как все произошло очень внезапно, примерно за 10-12 минут, заявил гидролог Давид Кереселидзе в эфире телеканала "Имеди".
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 18 пропавших без вести, среди них семь детей.
"Расстояние от точки, где начался процесс, составляет семь километров, скорость около 5-10 метров в секунду, то есть около 18 километров в час. (Оползень – ред.) добирался туда минут 10-12. Ничего не сделаешь в указанное время, не успеешь эвакуировать население, если заранее не знаешь, что это должно произойти. А знать это заранее в наших условиях невообразимо", – заявил Кереселидзе.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).