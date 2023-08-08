https://sputnik-georgia.ru/20230808/my-delaem-maksimum---premer-gruzii-o-poiske-pogibshikh-v-shovi-281036340.html

"Мы делаем максимум" – премьер Грузии о поиске погибших в Шови

"Мы делаем максимум" – премьер Грузии о поиске погибших в Шови

В зоне бедствия пропавшими остаются 15 человек 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T13:33+0400

2023-08-08T13:33+0400

2023-08-08T13:53+0400

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ираклий гарибашвили

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

оползень

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии делают все возможное для ликвидации последствий стихийного бедствия на горном курорте Шови, а также для поиска тел погибших людей, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 15 человек, в том числе семерых детей. Глава грузинского правительства еще раз выразил сожаление в связи с гибелью людей."Это большая трагедия, страшная трагедия. Столько людей погибло, стали жертвами этой стихии, и я, конечно, еще раз разделяю горе всего нашего общества", – сказал премьер.Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 задействованы в поисковых работах. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шови, ираклий гарибашвили, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень