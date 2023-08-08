https://sputnik-georgia.ru/20230808/tovarooborot-rossii-i-kitaya-vyros-na-36--281036102.html

Товарооборот России и Китая вырос на 36%

Товарооборот России и Китая вырос на 36%

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T13:54+0400

2023-08-08T13:54+0400

2023-08-08T14:13+0400

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си цзиньпин

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Товарооборот между Россией и Китаем за первые семь месяцев этого года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Так, за январь-июль 2023 года Китай ввез в Россию товаров на 62,545 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 73,4%. Поставки из России в КНР увеличились на 15,1%, составив 71,559 миллиарда долларов, передает РИА Новости.По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот, доведя его с 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024-му. После переговоров глав двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР обозначил новую цель по наращиванию двустороннего товарооборота – 250 миллиардов долларов в год.Торговля с США на спадеМежду тем, товарооборот Китая и CША за январь-июль 2023 года сократился на 15,4% в годовом выражении, составив 381,514 миллиарда долларов.При этом США остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые семь месяцев года сократился в годовом выражении на 18,6% и составил 281,655 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 99,859 миллиарда, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, в мире, россия, китай, сша, пекин, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин