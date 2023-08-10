https://sputnik-georgia.ru/20230810/gruzinskiy-politolog-ssha-delayut-vse-chtoby-vtyanut-gruziyu-v-novuyu-voynu-s-rossiey---video-281103116.html

Грузинский политолог: США делают все, чтобы втянуть Грузию в новую войну с Россией – видео

Грузинский политолог: США делают все, чтобы втянуть Грузию в новую войну с Россией – видео

Многие в Грузии, в том числе и высокопоставленные политики, поддерживают Россию в борьбе с Западом, хоть и не говорят об этом публично. Именно поэтому... 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T14:09+0400

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грузия

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арно хидирбегишвили

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили. Есть ли в среде оппозиции единство по основным вопросам и почему там не могут найти замену для Саакашвили? Как США пытаются втянуть Грузию в войну с Россией? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, политика, грузия, сша, арно хидирбегишвили, видео