https://sputnik-georgia.ru/20230810/gruzinskiy-politolog-ssha-delayut-vse-chtoby-vtyanut-gruziyu-v-novuyu-voynu-s-rossiey---video-281103116.html
Грузинский политолог: США делают все, чтобы втянуть Грузию в новую войну с Россией – видео
Грузинский политолог: США делают все, чтобы втянуть Грузию в новую войну с Россией – видео
Многие в Грузии, в том числе и высокопоставленные политики, поддерживают Россию в борьбе с Западом, хоть и не говорят об этом публично. Именно поэтому... 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T14:09+0400
2023-08-10T14:09+0400
2023-08-10T14:10+0400
мультимедиа
видео
политика
грузия
сша
арно хидирбегишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281095897_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed8d30e349fabf6aafecf8b31020d8f8.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили. Есть ли в среде оппозиции единство по основным вопросам и почему там не могут найти замену для Саакашвили? Как США пытаются втянуть Грузию в войну с Россией? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281095897_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31a7cb79f8d4fbd834d0821630514c94.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, политика, грузия, сша, арно хидирбегишвили, видео
мультимедиа, видео, политика, грузия, сша, арно хидирбегишвили, видео
Грузинский политолог: США делают все, чтобы втянуть Грузию в новую войну с Россией – видео
14:09 10.08.2023 (обновлено: 14:10 10.08.2023)
Многие в Грузии, в том числе и высокопоставленные политики, поддерживают Россию в борьбе с Западом, хоть и не говорят об этом публично. Именно поэтому американцы будут активно помогать грузинской оппозиции на парламентских выборах в 2024 году
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал грузинский политолог, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили.
Есть ли в среде оппозиции единство по основным вопросам и почему там не могут найти замену для Саакашвили? Как США пытаются втянуть Грузию в войну с Россией?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.