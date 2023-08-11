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Девятый день после трагедии в Шови – поисковые работы продолжаются
Девятый день после трагедии в Шови – поисковые работы продолжаются
К этому времени продолжаются поиски еще 12 человек, пропавших в зоне бедствия 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T10:42+0400
2023-08-11T10:42+0400
2023-08-11T10:47+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В зоне стихийного бедствия в Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) на девятый день трагедии продолжаются поисковые работы, спасатели ищут 12 человек, сообщает телекомпания "Имеди". По последним данным, в результате оползня погиб 21 человек. Пропавшими без вести считаются 12 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Проведена временная дорога к той зоне стихии, где были частные машины отдыхающих. Владельцам уже вернули десять машин и этот процесс продолжается. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главная цель – вернуть в русло реки Буба и Чанчахи, а также проложить дороги до тех мест, где могли находиться люди. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>В зоне бедствия в недоступных местах установили железные конструкции, которые упрощают спасателям работу. На данный момент в поисковые работы включены 400 спасателей, на месте мобилизован 90 единиц спецтехники. Спасатели также используют металодетекторы. В поисковых работах активное участие принимают и оборонные силы Грузии. Накануне спасатели в двух разных местах нашли два тела. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Он унес жизни по меньшей мере 21 человека, из них 19 – идентифицированы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шови, оползень в шови, оползень
Девятый день после трагедии в Шови – поисковые работы продолжаются
10:42 11.08.2023 (обновлено: 10:47 11.08.2023)
К этому времени продолжаются поиски еще 12 человек, пропавших в зоне бедствия
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik.
В зоне стихийного бедствия в Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) на девятый день трагедии продолжаются поисковые работы, спасатели ищут 12 человек, сообщает телекомпания "Имеди
".
По последним данным, в результате оползня погиб 21 человек. Пропавшими без вести считаются 12 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
Проведена временная дорога к той зоне стихии, где были частные машины отдыхающих. Владельцам уже вернули десять машин и этот процесс продолжается.
Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главная цель – вернуть в русло реки Буба и Чанчахи, а также проложить дороги до тех мест, где могли находиться люди. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам.
В зоне бедствия в недоступных местах установили железные конструкции, которые упрощают спасателям работу. На данный момент в поисковые работы включены 400 спасателей, на месте мобилизован 90 единиц спецтехники. Спасатели также используют металодетекторы.
В поисковых работах активное участие принимают и оборонные силы Грузии. Накануне спасатели в двух разных местах нашли два тела.
Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Он унес жизни по меньшей мере 21 человека, из них 19 – идентифицированы.