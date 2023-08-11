https://sputnik-georgia.ru/20230811/devyatyy-den-posle-tragedii-v-shovi--poiskovye-raboty-prodolzhayutsya-281125893.html

Девятый день после трагедии в Шови – поисковые работы продолжаются

Девятый день после трагедии в Шови – поисковые работы продолжаются

К этому времени продолжаются поиски еще 12 человек, пропавших в зоне бедствия 11.08.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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оползень в шови

оползень

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В зоне стихийного бедствия в Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) на девятый день трагедии продолжаются поисковые работы, спасатели ищут 12 человек, сообщает телекомпания "Имеди". По последним данным, в результате оползня погиб 21 человек. Пропавшими без вести считаются 12 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Проведена временная дорога к той зоне стихии, где были частные машины отдыхающих. Владельцам уже вернули десять машин и этот процесс продолжается. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главная цель – вернуть в русло реки Буба и Чанчахи, а также проложить дороги до тех мест, где могли находиться люди. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>В зоне бедствия в недоступных местах установили железные конструкции, которые упрощают спасателям работу. На данный момент в поисковые работы включены 400 спасателей, на месте мобилизован 90 единиц спецтехники. Спасатели также используют металодетекторы. В поисковых работах активное участие принимают и оборонные силы Грузии. Накануне спасатели в двух разных местах нашли два тела. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Он унес жизни по меньшей мере 21 человека, из них 19 – идентифицированы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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