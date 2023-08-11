https://sputnik-georgia.ru/20230811/eto-neumestno-gruzinskaya-mechta-ne-podderzhit-sozdanie-komissii-po-tragedii-v-shovi-281135216.html

Это неуместно! "Грузинская мечта" не поддержит создание комиссии по трагедии в Шови

Это неуместно! "Грузинская мечта" не поддержит создание комиссии по трагедии в Шови

Оппозиция пытается набрать политические очки на фоне смертоносного оползня на курорте в горах Грузии, считает Гиви Миканадзе 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T14:52+0400

2023-08-11T14:52+0400

2023-08-11T15:02+0400

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шови

оползень в шови

происшествия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Инициатива части оппозиции о создании парламентской комиссии по расследованию причин трагедии на горном курорте Шови является неуместной, она не получит поддержку парламентского большинства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", партия "Лело для Грузии" и лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. Как отметил Миканадзе, представители оппозиции хотят представить все в таком свете, как будто власти не сделали все необходимое, в то время как общественность может видеть в деталях, какими средствами и каким образом реагировали власти. Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов. На данный момент в состав парламентского большинства входят 84 депутата из 140. Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови>>По последним данным, в результате оползня погибли 22 человек. Пропавшими без вести считаются 11 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Смертоносный оползень на курорте Шови – хронология трагедии в деталях>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, шови, оползень в шови, происшествия