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Трагедия в Аджарии: 19-летний юноша утонул в Черном море
Трагедия в Аджарии: 19-летний юноша утонул в Черном море
Спасатели уже достали тело погибшего из моря 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T13:23+0400
2023-08-11T13:23+0400
2023-08-11T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Молодой мужчина утонул в Черном море в поселке Квариати (Аджария). Погибшему было 19 лет, он был жителем села Лесичине района Чхороцху. Спасатели уже достали тело утопленника из моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария, черное море
происшествия, грузия, новости, аджария, черное море
Трагедия в Аджарии: 19-летний юноша утонул в Черном море
Спасатели уже достали тело погибшего из моря
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Молодой мужчина утонул в Черном море в поселке Квариати (Аджария).
Погибшему было 19 лет, он был жителем села Лесичине района Чхороцху.
Спасатели уже достали тело утопленника из моря.