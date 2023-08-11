https://sputnik-georgia.ru/20230811/tragediya-v-adzharii-19-letniy-yunosha-utonul-v-chernom-more--281130292.html

Трагедия в Аджарии: 19-летний юноша утонул в Черном море

Трагедия в Аджарии: 19-летний юноша утонул в Черном море

Спасатели уже достали тело погибшего из моря 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T13:23+0400

2023-08-11T13:23+0400

2023-08-11T13:23+0400

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аджария

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Молодой мужчина утонул в Черном море в поселке Квариати (Аджария). Погибшему было 19 лет, он был жителем села Лесичине района Чхороцху. Спасатели уже достали тело утопленника из моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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