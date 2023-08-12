https://sputnik-georgia.ru/20230812/kurs-lari-dollar-281148245.html

Курс лари на субботу – 2,6211 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6211 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0104 лари по отношению к доллару 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T09:39+0400

2023-08-12T09:39+0400

2023-08-12T09:39+0400

грузия

экономика

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национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 августа в размере 2,6211 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0104 лари по отношению к доллару.

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