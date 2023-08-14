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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 14 по 20 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 14 по 20 августа

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает жаркая погода 14.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют в основном жаркую и солнечную погоду, однако в конце недели ожидается облачность и кратковременные дожди. В понедельник, 14 августа, в столице ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 36 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:02. Во вторник, 15 августа, в Тбилиси ожидается ясная, жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:08. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 36 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:01. В среду, 16 августа, в Тбилиси сохранится жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:09. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 36 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:59. В четверг, 17 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду. Восход солнца будет в 06:10. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 21 градус тепла, а днем поднимется максимум до 36 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:58. В пятницу, 18 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 06:11. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем прогреется до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:56. В субботу, 19 августа, в Тбилиси ожидается местами преимущественно ясная погода, местами облачная. Возможно пойдет слабый дождь. Восход солнца будет в 06:12. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:55. В воскресенье, 20 августа, в столице Грузии ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:13. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:53.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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