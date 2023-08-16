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Две недели после стихийного бедствия в Шови: спасатели ищут семерых человек

Две недели после стихийного бедствия в Шови: спасатели ищут семерых человек

В результате трагедии, по последним данным, погибли 26 человек 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T11:29+0400

2023-08-16T11:29+0400

2023-08-16T11:59+0400

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шови

оползень

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Поисково-ликвидационные работы в высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), где сошел гигантский оползень, продолжаются в активном режиме – спасатели ищут семерых человек. Поиски идут как с помощью живой силы, так и специальной техники. На месте мобилизовано около 105 единиц спецтехники. Местные жители не могут оправиться от случившегося. По их словам, почти все, кто погиб во время оползня в Шови, являются родственниками, близкими, соседями, знакомыми и друзьями. Как рассказывают местные жители, спасатели находят искалеченные тела. Установить личность удается только с помощью ДНК. Накануне спасатели нашли тело еще одного человека. Таким образом количество жертв возросло до 26. Дроны эффективнее вертолетов – глава МВД Грузии о работе спасателей на курорте Шови>>Поисковые работы идут в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним данным, спасателями уже исследовано 90% территории. Оползень сошел на курорте Шови 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, шови, оползень, оползень в шови