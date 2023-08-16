https://sputnik-georgia.ru/20230816/strogo-po-faktu-s-onufrienko-ukraina-bez-naseleniya-i-varshava-protiv-kieva-281282140.html

Строго по факту с Онуфриенко: Украина без населения и Варшава против Киева

Строго по факту с Онуфриенко: Украина без населения и Варшава против Киева

Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T15:31+0400

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Зачем Украина портит отношения с Польшей, и чем это может ей грозить? Почему результаты недавних опросов населения испугали Зеленского? Будет ли Киев делать из Купянска новый Бахмут? Кто заберет себе Закарпатье, когда Украина начнет окончательно разваливаться? Обо всем этом подробнее смотрите в полной версии видео.

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