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Строго по факту с Онуфриенко: Украина без населения и Варшава против Киева
Строго по факту с Онуфриенко: Украина без населения и Варшава против Киева
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T15:31+0400
2023-08-16T15:31+0400
2023-08-16T15:31+0400
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Зачем Украина портит отношения с Польшей, и чем это может ей грозить? Почему результаты недавних опросов населения испугали Зеленского? Будет ли Киев делать из Купянска новый Бахмут? Кто заберет себе Закарпатье, когда Украина начнет окончательно разваливаться? Обо всем этом подробнее смотрите в полной версии видео.
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мультимедиа, видео, в мире, украина, киев, варшава, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, киев, варшава, видео
Строго по факту с Онуфриенко: Украина без населения и Варшава против Киева
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко
Зачем Украина портит отношения с Польшей, и чем это может ей грозить? Почему результаты недавних опросов населения испугали Зеленского? Будет ли Киев делать из Купянска новый Бахмут? Кто заберет себе Закарпатье, когда Украина начнет окончательно разваливаться?
Обо всем этом подробнее смотрите в полной версии видео.