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https://sputnik-georgia.ru/20230817/narodnye-primety-na-evstigneev-den-2023-chto-nelzya-delat-18-avgusta-281324407.html
Народные приметы на Евстигнеев день 2023: что нельзя делать 18 августа?
Народные приметы на Евстигнеев день 2023: что нельзя делать 18 августа?
Православная церковь 18 августа поминает мученика Евсигния Антиохийского, пострадавшего за Христову веру при Юлиане Отступнике (361-363) 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T14:27+0400
2023-08-17T14:32+0400
справки
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В народе праздник называют Евстигнеев день, или "Житник", с которым связано множество примет и запретов. Что нельзя делать в Евстигнеев день, о народных приметах 18 августа, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Евстигнеев день люди обычно проводили в поле, однако говорить во время работы нельзя – это плохая примета, привлекающая несчастья. Также нельзя 18 августа брать с собой еду в поле. По народным приметам обед в поле – к неурожайному году. Нельзя в Евстигнеев день вести важные переговоры или заключать сделки, так как риск обмана и мошенничества 18 августа велик. По народным приметам в Евстигнеев день нельзя в полночь выходить из дома, так как злые силы, блуждающие по улицам в это время, могут нанести человеку вред. Нельзя также 18 августа малышей одних оставлять в комнате – испугавшись, они могут начать заикаться и вылечить их будет очень сложно. В Евстигнеев день нельзя делиться тайнами и секретами, а также жаловаться на жизнь – это плохая примета, привлекающая неприятности. В Евстигнеев день продолжается Успенский пост, поэтому есть мясные, молочные продукты, яйца и рыбу нельзя. Также нельзя 18 августа венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Народные приметы В Евстигнеев день крестьяне громко кричали в поле. По приметам, если слышалось в ответ эхо – день будет солнечным, а если эхо молчало – дождливым. По народным приметам ожидается пасмурная и дождливая погода, если домашний скот в Евстигнеев день собрался в кучу, а овцы и козы встряхивают головы, так что слышно хлопанье ушей. Предстоит жара, если на закате эхо слышно далеко, а если земляные черви выползают наружу – это явная примета, что пойдет дождь. Ожидается дождь, если цветки очитка пурпурного остались на ночь открытыми и вода в реке необычно чистая. Есть примета, что весь декабрь будет таким же, какой погода будет 18 августа. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
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справки
справки

Народные приметы на Евстигнеев день 2023: что нельзя делать 18 августа?

14:27 17.08.2023 (обновлено: 14:32 17.08.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПравославная церковь на территории крепости Ананури
Православная церковь на территории крепости Ананури - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Православная церковь 18 августа поминает мученика Евсигния Антиохийского, пострадавшего за Христову веру при Юлиане Отступнике (361-363)
В народе праздник называют Евстигнеев день, или "Житник", с которым связано множество примет и запретов.
Что нельзя делать в Евстигнеев день, о народных приметах 18 августа, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

Евстигнеев день люди обычно проводили в поле, однако говорить во время работы нельзя – это плохая примета, привлекающая несчастья. Также нельзя 18 августа брать с собой еду в поле. По народным приметам обед в поле – к неурожайному году.
Нельзя в Евстигнеев день вести важные переговоры или заключать сделки, так как риск обмана и мошенничества 18 августа велик.
По народным приметам в Евстигнеев день нельзя в полночь выходить из дома, так как злые силы, блуждающие по улицам в это время, могут нанести человеку вред.
Нельзя также 18 августа малышей одних оставлять в комнате – испугавшись, они могут начать заикаться и вылечить их будет очень сложно.
© photo: Sputnik / StringerХрам Светицховели во Мцхета
Храм Светицховели во Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2023
Храм Светицховели во Мцхета
© photo: Sputnik / Stringer
В Евстигнеев день нельзя делиться тайнами и секретами, а также жаловаться на жизнь – это плохая примета, привлекающая неприятности.
В Евстигнеев день продолжается Успенский пост, поэтому есть мясные, молочные продукты, яйца и рыбу нельзя. Также нельзя 18 августа венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.

Народные приметы

В Евстигнеев день крестьяне громко кричали в поле. По приметам, если слышалось в ответ эхо – день будет солнечным, а если эхо молчало – дождливым.
По народным приметам ожидается пасмурная и дождливая погода, если домашний скот в Евстигнеев день собрался в кучу, а овцы и козы встряхивают головы, так что слышно хлопанье ушей.
Предстоит жара, если на закате эхо слышно далеко, а если земляные черви выползают наружу – это явная примета, что пойдет дождь.
Ожидается дождь, если цветки очитка пурпурного остались на ночь открытыми и вода в реке необычно чистая.
Есть примета, что весь декабрь будет таким же, какой погода будет 18 августа.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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