https://sputnik-georgia.ru/20230817/narodnye-primety-na-evstigneev-den-2023-chto-nelzya-delat-18-avgusta-281324407.html

Народные приметы на Евстигнеев день 2023: что нельзя делать 18 августа?

Народные приметы на Евстигнеев день 2023: что нельзя делать 18 августа?

Православная церковь 18 августа поминает мученика Евсигния Антиохийского, пострадавшего за Христову веру при Юлиане Отступнике (361-363) 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T14:27+0400

2023-08-17T14:27+0400

2023-08-17T14:32+0400

справки

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В народе праздник называют Евстигнеев день, или "Житник", с которым связано множество примет и запретов. Что нельзя делать в Евстигнеев день, о народных приметах 18 августа, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Евстигнеев день люди обычно проводили в поле, однако говорить во время работы нельзя – это плохая примета, привлекающая несчастья. Также нельзя 18 августа брать с собой еду в поле. По народным приметам обед в поле – к неурожайному году. Нельзя в Евстигнеев день вести важные переговоры или заключать сделки, так как риск обмана и мошенничества 18 августа велик. По народным приметам в Евстигнеев день нельзя в полночь выходить из дома, так как злые силы, блуждающие по улицам в это время, могут нанести человеку вред. Нельзя также 18 августа малышей одних оставлять в комнате – испугавшись, они могут начать заикаться и вылечить их будет очень сложно. В Евстигнеев день нельзя делиться тайнами и секретами, а также жаловаться на жизнь – это плохая примета, привлекающая неприятности. В Евстигнеев день продолжается Успенский пост, поэтому есть мясные, молочные продукты, яйца и рыбу нельзя. Также нельзя 18 августа венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Народные приметы В Евстигнеев день крестьяне громко кричали в поле. По приметам, если слышалось в ответ эхо – день будет солнечным, а если эхо молчало – дождливым. По народным приметам ожидается пасмурная и дождливая погода, если домашний скот в Евстигнеев день собрался в кучу, а овцы и козы встряхивают головы, так что слышно хлопанье ушей. Предстоит жара, если на закате эхо слышно далеко, а если земляные черви выползают наружу – это явная примета, что пойдет дождь. Ожидается дождь, если цветки очитка пурпурного остались на ночь открытыми и вода в реке необычно чистая. Есть примета, что весь декабрь будет таким же, какой погода будет 18 августа. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки