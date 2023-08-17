https://sputnik-georgia.ru/20230817/poisk-lyudey-v-zone-bedstviya-prakticheski-vsya-territoriya-shovi-proverena-281299808.html

Поиск людей в зоне бедствия: практически вся территория Шови проверена

Поиск людей в зоне бедствия: практически вся территория Шови проверена

Поисковые работы продолжатся в русле реки 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T10:24+0400

2023-08-17T10:24+0400

2023-08-17T10:24+0400

грузия

новости

шови

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

оползень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0f/281247538_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_bb172c2ff7b1682d1e8bbfdb6b5081c4.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Практически вся территория курорта Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети), где 3 августа сошел гигантский оползень, проверена, спасатели планируют перенести тяжелую технику в русло реки, заявил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. По последним данным, в результате оползня погибли 26 человек, 24 из них идентифицированы. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. По словам Мгебришвили, каждая попытка ввезти тяжелую технику в русло реки заканчивалась неудачой. Спасатели проверили почву, она уже твердая и можно приступать к посиковым работам на этом месте. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень