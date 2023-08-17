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Трагедия в Шови: спасатели завершили поисковые работы на земле
Трагедия в Шови: спасатели завершили поисковые работы на земле
В зоне бедствия все ищут семь человек, пропавших без вести 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T13:25+0400
2023-08-17T13:25+0400
2023-08-17T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Поисковые работы на территории курорта Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети), где 3 августа сошел гигантский оползень, завершены, теперь спасатели бросят все силы на поиски людей в реках.По последним данным, в результате оползня погибли 26 человек, 24 из них идентифицированы. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.На месте происшествия вести работы продолжают более 400 спасателей и 200 военнослужащих, отметил он.Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, шови, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
новости, происшествия, шови, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Трагедия в Шови: спасатели завершили поисковые работы на земле
13:25 17.08.2023 (обновлено: 13:36 17.08.2023)
В зоне бедствия все ищут семь человек, пропавших без вести
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Поисковые работы на территории курорта Шови (Рача-Лечхуми Квемо Сванети), где 3 августа сошел гигантский оползень, завершены, теперь спасатели бросят все силы на поиски людей в реках.
По последним данным, в результате оползня погибли 26 человек, 24 из них идентифицированы. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
"Работы в зоне стихии проводятся в интенсивном режиме. Также работы продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. Работы в том числе ведутся с помощью тяжелой техники и в последующие дни продолжатся в интенсивном режиме", – рассказал журналистам мэр района Они Серги Хидешели.
На месте происшествия вести работы продолжают более 400 спасателей и 200 военнослужащих, отметил он.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).