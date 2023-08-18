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Дожди, град и ветер: грузинские синоптики предупредили о возможных оползнях
Дожди, град и ветер: грузинские синоптики предупредили о возможных оползнях
Под особенный удар попадут северные горные и высокогорные районы Кавказа 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T12:16+0400
2023-08-18T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, гроза, град и ветер ожидаются со второй половины 18 и 19 августа на территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По словам специалистов, под особенный удар попадут северные горные и высокогорные районы Кавказа.Ожидаемые ливни могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии, в маленьких реках вызвать паводки, а в горных зонах активизировать оползневые процессы, предупредили синоптики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, оползень
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, оползень
Дожди, град и ветер: грузинские синоптики предупредили о возможных оползнях
12:16 18.08.2023 (обновлено: 12:32 18.08.2023)
Под особенный удар попадут северные горные и высокогорные районы Кавказа
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, гроза, град и ветер ожидаются со второй половины 18 и 19 августа на территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По словам специалистов, под особенный удар попадут северные горные и высокогорные районы Кавказа.
Ожидаемые ливни могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии, в маленьких реках вызвать паводки, а в горных зонах активизировать оползневые процессы, предупредили синоптики.