https://sputnik-georgia.ru/20230818/sinoptiki-preduprezhdayut--kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-281470640.html

Дожди, град и ветер: грузинские синоптики предупредили о возможных оползнях

Дожди, град и ветер: грузинские синоптики предупредили о возможных оползнях

Под особенный удар попадут северные горные и высокогорные районы Кавказа 18.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, гроза, град и ветер ожидаются со второй половины 18 и 19 августа на территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По словам специалистов, под особенный удар попадут северные горные и высокогорные районы Кавказа.Ожидаемые ливни могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии, в маленьких реках вызвать паводки, а в горных зонах активизировать оползневые процессы, предупредили синоптики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, оползень