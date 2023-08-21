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Конец фильма: грузинские кинематографисты бойкотируют киноцентр
Конец фильма: грузинские кинематографисты бойкотируют киноцентр
Кинематографисты требуют изменения правила назначения директора киноцентра 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T14:33+0400
2023-08-21T14:33+0400
2023-08-21T14:49+0400
грузия
новости
культура
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские кинематографисты объявили забастовку и отказываются принимать участие в конкурсах и проектах Национального киноцентра Грузии, говорится в заявлении бастующих. Недовольство кинематографистов вызвал новый глава киноцентра. Минкультуры Грузии 11 июня 2023 года назначило на пост и. о. директора киноцентра бывшего заместителя руководителя Национального агентства пробации Кобу Хубуния. Он упразднил два поста заместителя директора и объявил в киноцентре реорганизацию. Это вызвало недовольство сотрудников. В знак протеста грузинские кинематографисты больше не будут принимать участие в конкурсах и проектах, объявленных киноцентром, они отказываются от членства конкурсных комиссий, поскольку "не хотят стать формальными соучастниками процесса, который ведет грузинское кино, культуру и науку к разрушению". По их словам, они требуют системных изменений – изменения правила назначения директора киноцентра. "Мы верим, что директор киноцентра должен быть избран только путем прозрачного и публичного процесса, представителями сферы, а не быть назначен единоличным решением министра. Киноцентр сможет обеспечивать свободу слова, выражения и творчества грузинских кинематографистов только в условиях управляющего, избранного демократическим путем", – подчеркнуто в заявлении. Любой человек, работающий в сфере кино, может присоединиться к протестующим и выразить свою позицию, отметили кинематографисты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура
Конец фильма: грузинские кинематографисты бойкотируют киноцентр
14:33 21.08.2023 (обновлено: 14:49 21.08.2023)
Кинематографисты требуют изменения правила назначения директора киноцентра
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузинские кинематографисты объявили забастовку и отказываются принимать участие в конкурсах и проектах Национального киноцентра Грузии, говорится в заявлении бастующих.
Недовольство кинематографистов вызвал новый глава киноцентра. Минкультуры Грузии 11 июня 2023 года назначило на пост и. о. директора киноцентра бывшего заместителя руководителя Национального агентства пробации Кобу Хубуния. Он упразднил два поста заместителя директора и объявил в киноцентре реорганизацию. Это вызвало недовольство сотрудников.
"Бойкот кинематографистов для независимости киноцентра. Мы, кинематографисты, объединенные ради свободы грузинского кино, выступаем против репрессивной политики министерства культуры и с августа 2023 года объявляем бойкот", – говорится в заявлении кинематографистов.
В знак протеста грузинские кинематографисты больше не будут принимать участие в конкурсах и проектах, объявленных киноцентром, они отказываются от членства конкурсных комиссий, поскольку "не хотят стать формальными соучастниками процесса, который ведет грузинское кино, культуру и науку к разрушению".
По их словам, они требуют системных изменений – изменения правила назначения директора киноцентра.
"Мы верим, что директор киноцентра должен быть избран только путем прозрачного и публичного процесса, представителями сферы, а не быть назначен единоличным решением министра. Киноцентр сможет обеспечивать свободу слова, выражения и творчества грузинских кинематографистов только в условиях управляющего, избранного демократическим путем", – подчеркнуто в заявлении.
Любой человек, работающий в сфере кино, может присоединиться к протестующим и выразить свою позицию, отметили кинематографисты.