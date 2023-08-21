https://sputnik-georgia.ru/20230821/narodnye-primety-na-matveev-den-2023-chto-nelzya-delat-22-avgusta-281527707.html

Народные приметы на Матвеев день 2023: что нельзя делать 22 августа?

Народные приметы на Матвеев день 2023: что нельзя делать 22 августа?

Православная церковь 22 августа поминают святого Матфия – одного из учеников Спасителя, избранного вместо Иуды Искариота апостолом 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T13:13+0400

2023-08-21T13:13+0400

2023-08-21T13:46+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264556864_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_0bab07ac84c5ec53cefbd856fe62e46d.jpg

Праздник в народе называют Матвеев день, или "Матфей Змеесос", с которым связаны многочисленные приметы и запреты. Что нельзя делать в Матвеев день, о народных приметах 22 августа, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Матвеев день выпускать домашний скот на пастбище. По приметам скотину могут сглазить и она заболеет, поэтому лучше держать ее 22 августа от чужих глаз подальше. В Матвеев день нельзя что-либо делать на молоке. Есть народная примета, что любой продукт, приготовленный 22 августа на молоке, скиснет и даже может навредить здоровью. Навредить здоровью в Матвеев день могут и украшения из металла, поэтому 22 августа нельзя надевать металлические украшения. По народным приметам спорить в Матвеев день нельзя, даже если уверены, что вы правы – доказывать свою правоту придется очень долго. В Матвеев день нельзя пить отвары и настои из лечебных трав. По приметам все целебные растения 22 августа становятся ядовитыми и могут усилить болезнь, а не способствовать излечению. Нельзя в Матвеев день садиться рядом с женщиной в черном и с инвалидом – это плохая примета, можно притянуть к себе все их горести и болезни. Народные приметы По народным приметам много росы 22 августа с утра указывает, что день выдастся жаркий, а если россы нет, значит надвигается ненастье. Пасмурную погоду на Матвеев день предсказывают кваканье лягушек и отсутствие клева, а если месяц хорошо виден – это явная примета, что до конца месяца будет жарко. Теплая и безветренная погода на Матвеев день предсказывает мягкую осень и позднюю зиму, а сильный южный ветер по народным приметам обещает снежный зимний сезон. По народным приметам в ближайшие дни будет тепло и солнечно, если на Матвеев день дым поднимается вертикально вверх, а если 22 августа горшки перекипают через край, значит будет сыро и дождливо. Теплая погода продлится до середины осени, если сурки на Матвеев день громко свистят, а если уж 22 августа выползли на дорогу погреться – это явная примета, что рано похолодает. Есть примета, что урожай орехов будет богатый, если к Матвееву дню поспел овес, а если 22 августа разразится гроза, то зерновые в будущем году не уродятся. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки