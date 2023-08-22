https://sputnik-georgia.ru/20230822/vavilov-ssha-gotovy-razvyazat-yadernuyu-voynu-chtoby-sderzhat-rossiyu-i-kitay---video-281549434.html

Вавилов: США готовы развязать ядерную войну, чтобы сдержать Россию и Китай – видео

Вавилов: США готовы развязать ядерную войну, чтобы сдержать Россию и Китай – видео

США входят в период новой Великой депрессии, которую смогут побороть только новой глобальной войной 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T10:48+0400

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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Где американцы могут применить ядерное оружие? Почему внесение китайского техногиганта Alibaba в украинский "список спонсоров войны" - начало процесса признания Украиной Тайваня? Чем важен повторный визит главы Минобороны Китая в Россию? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.

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