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Вавилов: США готовы развязать ядерную войну, чтобы сдержать Россию и Китай – видео
Вавилов: США готовы развязать ядерную войну, чтобы сдержать Россию и Китай – видео
США входят в период новой Великой депрессии, которую смогут побороть только новой глобальной войной 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T10:48+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Где американцы могут применить ядерное оружие? Почему внесение китайского техногиганта Alibaba в украинский "список спонсоров войны" - начало процесса признания Украиной Тайваня? Чем важен повторный визит главы Минобороны Китая в Россию? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
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мультимедиа, в мире, сша, китай, украина, видео
мультимедиа, в мире, сша, китай, украина, видео

Вавилов: США готовы развязать ядерную войну, чтобы сдержать Россию и Китай – видео

10:48 22.08.2023 (обновлено: 11:08 22.08.2023)
© video: Sputnik
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США входят в период новой Великой депрессии, которую смогут побороть только новой глобальной войной
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.
Где американцы могут применить ядерное оружие? Почему внесение китайского техногиганта Alibaba в украинский "список спонсоров войны" - начало процесса признания Украиной Тайваня? Чем важен повторный визит главы Минобороны Китая в Россию?
Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
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