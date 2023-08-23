https://sputnik-georgia.ru/20230823/elektronnye-vybory-v-gruzii-v-oppozitsii-zagovorili-o-vozmozhnykh-riskakh--281580424.html

Электронные выборы в Грузии - замглавы ЦИК о возможных рисках

Электронные выборы в Грузии - замглавы ЦИК о возможных рисках

Георгий Сиоридзе рассказал, как пришлось выбирать из двух зол наименьшее 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T12:37+0400

2023-08-23T12:37+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Внедренная в Грузии система электронных выборов защищает их от кибератаки, но сохраняет риск т. н. "каруселей", заявил замглавы Центральной избирательной комиссии от оппозиции Георгий Сиоридзе.Осенью 2024 года впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по электронной системе. В последние дни эта тема актуализировалась из-за слов посла США в Грузии Келли Дегнан о том, что манипуляции возможны и в условиях электронного голосования. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" напомнили ей о том, что внедрение этой системы было рекомендацией в том числе США. Но, в данном случае, по его словам, возникает другая опасность. А именно, в случае загрузки во все аппараты электронного голосования полного списка избирателей, все эти аппараты должны быть подключены к интернету, что создает высокий риск кибератак. Сиоридзе отметил, что эти кидбератаки могут исходить как от Службы госбезопасности Грузии, так и от внешних врагов. "Соответственно, чтобы застраховать этот риск, мы, оппозиция, ставили этот вопрос, что лучше иметь локализованные списки, что не исключает, что избиратель проголосует на другом участке, но зато мы будем защищены от кибератак", - заявил Сиоридзе.По его словам, для предотвращения возможных "каруселей", решено использовать бюллетени из бумаги другого формата. Выносить их за пределы участка будет намного сложнее. "Соответственно, здесь риски сокращены, а не исключены", - пояснил Сиоридзе.Он также отметил важность независимой проверки программного обеспечения предстоящих выборов.Заявление Дегнан и реакция Что касается заявления посла США, в интервью "Радио Свобода"* она сказала, что практика в США показала, что электронная система выборов не гарантирует, что все будет "чисто и честно". По словам Дегнан, системой можно манипулировать, если избиратели не понимают, как она работает. В связи с этим она отметила важность информированности избирателей о том, как работает система электронных выборов, и активности в день выборов, чтобы голос каждого был услышан. Дегнан также заявила о важности долгосрочной миссии мониторинга, так как "неправильные вещи" происходят не только в день выборов, а за месяцы. По ее словам, запугивание, подкуп избирателей - это тактики, которые используются в Грузии многие годы при разных властях.НПО не могут быть друзьями партий – депутат "Грузинской мечты">>Выборы по-новомуПарламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Посол США убедилась, что "радикальная оппозиция" проиграет выборы в Грузии – депутат >>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.*СМИ — иноагент в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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