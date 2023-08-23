https://sputnik-georgia.ru/20230823/narodnye-primety-na-evpatev-den-2023-chto-nelzya-delat-24-avgusta-281583033.html

Народные приметы на Евпатьев день 2023: что нельзя делать 24 августа?

Народные приметы на Евпатьев день 2023: что нельзя делать 24 августа?

Православная церковь 24 августа поминает архидиакона Евпла, пострадавшего за веру в 304 году 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T14:03+0400

2023-08-23T14:03+0400

2023-08-23T14:05+0400

справки

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С праздником, который в народе называют Евпатьев день, или Евпатий Коловрат, связано множество примет и запретов. Что нельзя делать в Евпатьев день, о народных приметах 24 августа, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Евпатьев день капризничать и жаловаться – это может привести к неудачам и несчастьям. Нельзя в Евпатьев день переедать и напиваться – это плохая примета, можно стать уязвимым и нарваться на неприятности. В Евпатьев день нельзя ходить на кладбище и гулять в одиночестве, особенно ночью. По народным приметам 24 августа темные силы бесчинствуют и могут навредить человеку. Нельзя в Евпатьев день ходить на рыбалку – это плохая примета, привлекающая неизлечимые болезни. Народные приметы Ожидается пасмурная погода, если в Евпатьев день на восходе небо красное, а если 24 августа с утра идет дождь, значит ненастье продлится несколько дней. Сентябрь будет теплый и солнечный, если на Евпатьев день выдалась ясная погода, а если 24 августа по земле стелется дым – это явная примета, что первый осенний месяц будет дождливым и прохладным. По народным приметам потепление предвещает туман на Евпатьев день на поверхности озера, а если 24 августа во время дождя сверкнула молния, значит похолодает. Зима предстоит суровая и снежная, если кроты активно роют норы и делают большие запасы, а если 24 августа в лесу мало грибов – это явная примета, что зима будет снежная, но теплая. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки