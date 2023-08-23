https://sputnik-georgia.ru/20230823/rasprava-nad-rabotnikami-avtomasterskoy-v-batumi---politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-281580752.html

Расправа над работниками автомастерской в Батуми – полиция задержала подозреваемого

Расправа над работниками автомастерской в Батуми – полиция задержала подозреваемого

Предполагаемому преступнику грозит до 13 лет тюрьмы 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T12:59+0400

2023-08-23T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 46-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью четверым работникам автомастерской в Батуми, сообщает пресс-служба МВД. Следствие установило, что в результате конфликта, возникшего на бытовой почве у одной из автомастерских в Батуми, задержанный ранил четверых работников этой же мастерской – 33, 35, 56 и 57 лет. После чего скрылся с места преступления. Раненые были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от девяти до 13 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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