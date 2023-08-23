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Расправа над работниками автомастерской в Батуми – полиция задержала подозреваемого
Расправа над работниками автомастерской в Батуми – полиция задержала подозреваемого
Предполагаемому преступнику грозит до 13 лет тюрьмы 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T12:59+0400
2023-08-23T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 46-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью четверым работникам автомастерской в Батуми, сообщает пресс-служба МВД. Следствие установило, что в результате конфликта, возникшего на бытовой почве у одной из автомастерских в Батуми, задержанный ранил четверых работников этой же мастерской – 33, 35, 56 и 57 лет. После чего скрылся с места преступления. Раненые были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от девяти до 13 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, тбилиси, аджария
происшествия, грузия, новости, батуми, тбилиси, аджария
Расправа над работниками автомастерской в Батуми – полиция задержала подозреваемого
12:59 23.08.2023 (обновлено: 13:03 23.08.2023)
Предполагаемому преступнику грозит до 13 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 46-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью четверым работникам автомастерской в Батуми, сообщает пресс-служба МВД.
Следствие установило
, что в результате конфликта, возникшего на бытовой почве у одной из автомастерских в Батуми, задержанный ранил четверых работников этой же мастерской – 33, 35, 56 и 57 лет. После чего скрылся с места преступления.
Раненые были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Подозреваемый был задержан по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье.
Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от девяти до 13 лет.