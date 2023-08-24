https://sputnik-georgia.ru/20230824/kurs-lari-dollar-281596533.html

Курс лари на четверг – 2,6334 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6334 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0119 лари по отношению к доллару 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T09:41+0400

2023-08-24T09:41+0400

2023-08-24T09:41+0400

грузия

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лари

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 августа в размере 2,6334 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0119 лари по отношению к доллару.

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