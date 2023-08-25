https://sputnik-georgia.ru/20230825/primety-na-orekhovyy-spas-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-281664313.html

Приметы на Ореховый Спас 2023: что нельзя делать в праздник?

Приметы на Ореховый Спас 2023: что нельзя делать в праздник?

Ореховый Спас – древний праздник, с которым связаны многочисленные народные приметы и запреты 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T13:33+0400

2023-08-25T13:33+0400

2023-08-25T13:47+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264556540_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_cc3592a4b1344540a358fcaa59fcd7b2.jpg

Что нельзя делать в Ореховый Спас – о народных приметах и запретах древнего праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать На Ореховый Спас люди издавна активно работали, собирая урожай в поле, саду и огороде, чтобы зимой в доме был достаток, поэтому в праздник нельзя бездельничать и лениться. По народным приметам, на Ореховый Спас нужно людям прощать обиды и делать добро, чтобы год был успешным, поэтому завидовать, злословить или ругаться в праздник категорически нельзя. Нельзя на Ореховый Спас отказывать нуждающимся в милостыне – это плохая примета, привлекающая неудачи и нищету. Есть примета, что нельзя ходить в лес на Ореховый Спас без оберега – злые силы могут заманить в чащу и погубить. Приметы Орехового Спаса По народным приметам, осень будет долгая и теплая, если на Ореховый Спас будет гроза, а если в праздник журавли улетают, значит зима будет ранняя и суровая. Бледные звезды в ночь на Ореховый Спас предсказывают ясную и сухую погоду на ближайшую неделю, а если в праздник выдался солнечный денек – это примета, что зима предстоит короткая, а весна ранняя. По приметам, урожай зерновых будет богатый, если орехов в праздник будет много, а тот, кто в Ореховый Спас найдет двойной или тройной орех – разбогатеет. На Ореховый Спас, по обычаю, девушки гадали, что ждет их в будущем. Наиболее распространенным в праздник было гадание по вкусу первого сорванного ореха. По народным приметам, большую любовь обещал созревший и вкусный орех, неспелый предсказывал важное известие, горький, что любимый изменит, а гнилой - предвещал беду. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки