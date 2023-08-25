https://sputnik-georgia.ru/20230825/proverka-ot-prada--v-tyurmakh-gruzii-proveryat-posylki-budet-spetsialno-obuchennaya-sobaka-281650096.html

Проверка от Прада – в тюрьмах Грузии проверять посылки будет специально обученная собака

Проверка от Прада – в тюрьмах Грузии проверять посылки будет специально обученная собака

Прада стала первым сотрудником кинологического департамента службы по охране тюрем 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T10:02+0400

2023-08-25T10:02+0400

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грузия

новости

общество

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Специально обученная немецкая овчарка по кличке Прада будет проверять посылки для заключенных, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии. Прада стала первым сотрудником кинологического департамента службы по охране тюрем и будет искать в посылках запрещенные вещества и предметы. Служба подготовит и других собак, чтобы они также работали в системе проверки. Кинологические департаменты сейчас действуют в аэропортах Грузии и в Службе спасения. В тюрьмы Грузии в посылках среди прочего запрещено передавать наркотические вещества и медикаменты, а также оружие и взрывчатые вещества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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