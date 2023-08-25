https://sputnik-georgia.ru/20230825/proverka-ot-prada--v-tyurmakh-gruzii-proveryat-posylki-budet-spetsialno-obuchennaya-sobaka-281650096.html
Проверка от Прада – в тюрьмах Грузии проверять посылки будет специально обученная собака
Проверка от Прада – в тюрьмах Грузии проверять посылки будет специально обученная собака
Прада стала первым сотрудником кинологического департамента службы по охране тюрем 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T10:02+0400
2023-08-25T10:02+0400
2023-08-25T10:02+0400
грузия
новости
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специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Специально обученная немецкая овчарка по кличке Прада будет проверять посылки для заключенных, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии. Прада стала первым сотрудником кинологического департамента службы по охране тюрем и будет искать в посылках запрещенные вещества и предметы. Служба подготовит и других собак, чтобы они также работали в системе проверки. Кинологические департаменты сейчас действуют в аэропортах Грузии и в Службе спасения. В тюрьмы Грузии в посылках среди прочего запрещено передавать наркотические вещества и медикаменты, а также оружие и взрывчатые вещества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба
Проверка от Прада – в тюрьмах Грузии проверять посылки будет специально обученная собака
Прада стала первым сотрудником кинологического департамента службы по охране тюрем
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Специально обученная немецкая овчарка по кличке Прада будет проверять посылки для заключенных, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.
Прада стала первым сотрудником кинологического департамента службы по охране тюрем и будет искать в посылках запрещенные вещества и предметы.
Служба подготовит и других собак, чтобы они также работали в системе проверки.
Кинологические департаменты сейчас действуют в аэропортах Грузии и в Службе спасения.
В тюрьмы Грузии в посылках среди прочего запрещено передавать наркотические вещества и медикаменты, а также оружие и взрывчатые вещества.