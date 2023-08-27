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Активист из Молдовы о запрете Дня Победы и восстановлении воинских мемориалов - видео
Активист из Молдовы о запрете Дня Победы и восстановлении воинских мемориалов - видео
Молдавские власти собрались создать единый реестр памятников и воинских захоронений 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T11:57+0400
2023-08-27T11:57+0400
2023-08-27T11:57+0400
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Мы сначала обрадовались, но потом выяснилось, что в него не вошло около 700 памятников героям Великой Отечественной войны. Но зато там оказались кладбища представителей армии стран-захватчиков.Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил активист, глава национального координационного оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. По его словам, переписывание истории, ползучий реваншизм и возрождение нацизма захватили разум нынешних властей Молдовы и ведут страну к непоправимым последствиям. Подробнее о борьбе за восстановление исторической памяти и страхе властей Молдовы перед собственным народом смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, молдова, в мире, общество, видео
мультимедиа, видео, молдова, в мире, общество, видео
Активист из Молдовы о запрете Дня Победы и восстановлении воинских мемориалов - видео
Молдавские власти собрались создать единый реестр памятников и воинских захоронений
Мы сначала обрадовались, но потом выяснилось, что в него не вошло около 700 памятников героям Великой Отечественной войны. Но зато там оказались кладбища представителей армии стран-захватчиков.Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил активист, глава национального координационного оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
По его словам, переписывание истории, ползучий реваншизм и возрождение нацизма захватили разум нынешних властей Молдовы и ведут страну к непоправимым последствиям.
Подробнее о борьбе за восстановление исторической памяти и страхе властей Молдовы перед собственным народом смотрите в видео.