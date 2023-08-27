https://sputnik-georgia.ru/20230827/aktivist-iz-moldovy-o-zaprete-dnya-pobedy-i-vosstanovlenii-voinskikh-memorialov---video-281713243.html

Активист из Молдовы о запрете Дня Победы и восстановлении воинских мемориалов - видео

Активист из Молдовы о запрете Дня Победы и восстановлении воинских мемориалов - видео

Молдавские власти собрались создать единый реестр памятников и воинских захоронений 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T11:57+0400

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Мы сначала обрадовались, но потом выяснилось, что в него не вошло около 700 памятников героям Великой Отечественной войны. Но зато там оказались кладбища представителей армии стран-захватчиков.Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил активист, глава национального координационного оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. По его словам, переписывание истории, ползучий реваншизм и возрождение нацизма захватили разум нынешних властей Молдовы и ведут страну к непоправимым последствиям. Подробнее о борьбе за восстановление исторической памяти и страхе властей Молдовы перед собственным народом смотрите в видео.

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