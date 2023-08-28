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Товарооборот между Россией и Индией вырос втрое

Товарооборот между Россией и Индией вырос втрое

Импорт Индией российских товаров вырос в три раза 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T11:02+0400

2023-08-28T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. За шесть месяцев этого года товарооборот России и Индии вырос в 2,9 раза – до 33,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.Импорт Индией российских товаров вырос в три раза – до 31,5 миллиарда долларов. Основной статьей закупок являются нефть и нефтепродукты – рост в первом полугодии в 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов. Поставки в Россию индийской продукции увеличились в 1,7 раза – до 1,9 миллиарда долларов. Главной экспортной позицией остаются лекарства: их закупки выросли на 4,5%, до 184 миллионов долларов. В результате торговый дефицит Индии с Россией за первое полугодие расширился в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 29,6 миллиарда долларов.Крупнейшим торговым партнером Индии в первом полугодии были США, хотя товарооборот между двумя странами снизился на 11%, до 59,4 миллиарда долларов. В топ-5 также входят Китай (-9%, 54,3 миллиарда долларов), ОАЭ (-7%, 38,8 миллиарда долларов), Россия и Саудовская Аравия (-11%, 24 миллиарда долларов). При этом в десятке основных торговых партнеров товарооборот с Индией не снизился лишь у России и Нидерландов (+31%, 15,3 миллиарда долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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